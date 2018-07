Ratés dans la collecte des ordures à Sainte-Brigitte-de-Laval

Le ramassage des ordures connaît des ratés importants à Sainte-Brigitte-de-Laval et la municipalité interpelle la compagnie Sani-Terre pour qu’elle rende les services prévus au contrat.

Le maire de Sainte-Brigitte-de-Laval (SBDL), Carl Thomassin, a expliqué que le problème perdure depuis quelques semaines. Les camions qui font la collecte des déchets et du recyclage ne passent pas aux heures prévues. Souvent, le ramassage ne se fait que quelques jours plus tard.

Sur la page Facebook Citoyens SBDL, plusieurs résidents déplorent que leurs bacs restent au chemin des jours durant sans être vidés de leur contenu. Dans certains cas, des déchets qui devaient être ramassés le lundi ne l’avaient pas encore été jeudi.

C’est l’entreprise Sani-Terre qui est en cause, a indiqué le maire.

«La Ville a reçu énormément de plaintes de citoyens, avec raison», a commenté M. Thomassin, qui convient que le problème est dérangeant, particulièrement en période de canicule.

«On est en contact avec la compagnie pour savoir ce qui se passe et pour remédier à la situation dans les plus brefs délais, a-t-il ajouté. On espère que tout sera rentré dans l’ordre la semaine prochaine.»

La municipalité avise qu’elle se prévaudra des clauses punitives prévues au contrat si Sani-Terre ne remédie pas à la situation.

Sani-Terre a été pointée aussi ce printemps dans les problèmes qui ont affecté la collecte des résidus verts dans trois arrondissements de Québec. La compagnie était incapable d’atteindre ses objectifs et la Ville de Québec avait dû appeler deux autres fournisseurs en renfort.

Il n’a pas été possible de s’entretenir avec les représentants de Sani-Terre pour l’instant.