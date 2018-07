Selena Gomez bat le record de Beyoncé sur Instagram

Selena Gomez a fait mieux que Beyoncé sur Instagram.

La photo qu’elle a publiée lundi pour remercier ses fans qui lui ont souhaité un bon anniversaire a atteint le million de «like» en 13 minutes seulement.

Sur cette photo, la chanteuse et actrice a écrit : «Encore une année de passée. Merci à tous pour vos vœux d’anniversaire. Je ne pourrais apprécier plus que cela que vous et mes meilleurs amis le célèbrent avec moi. Je vous aime grave! Dieu vous bénisse».

Jeudi matin, la publication avait reçu plus de 9 millions de mentions «j’aime».

Beyoncé détenait précédemment le record avec la photo de ses nouveau-nés, les jumeaux Rumi et Sir Carter.

Elle avait atteint 8 millions de «like» en 12 heures.

Pour Selena Gomez, c’est un nouveau record sur Instagram qu’elle décroche. Elle est déjà la personnalité la plus suivie du réseau social avec 139 millions d’abonnés.

Elle est également la deuxième personne la plus rentable d’Instagram en 2018, juste derrière Kylie Jenner. Selon Hopper HQ, une publication commerciale de Selena Gomez est estimée à 800 000 dollars.