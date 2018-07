Taillefer trop proche du gouvernement Couillard, selon la CAQ

«Apparence de conflit d’intérêts», «relation privilégiée avec le premier ministre»... l’opposition ne mâche pas ses mots à l’endroit du président de campagne du Parti libéral du Québec, Alexandre Taillefer, toujours inscrit hier au Registre des lobbyistes du Québec.

«C’est lui qui va faire campagne, qui sera son porte-parole, et du même coup son entreprise réclame des fonds publics de l’État québécois. À tout le moins, il y a apparence de conflit d’intérêts», estime le porte-parole en matière de justice de la Coalition avenir Québec (CAQ), Simon Jolin-Barrette.

Selon lui, peu importe que l’inscription au Registre soit une «erreur» ou non, la situation reste «inacceptable».

«Lorsqu’on se retrouve à présider une campagne du PLQ et qu’on n’a pas fait les vérifications à savoir si on s’était désinscrit du Registre, honnêtement, c’est une situation amateur», ajoute le porte-parole en matière de justice de la CAQ.

Au Parti québécois (PQ), on dénonce aussi la grande proximité entre M. Taillefer et le gouvernement Couillard. «Lorsqu’on ne respecte pas les règles, on va dire que c’est un oubli?» se demande M. Bérubé.

«Il y a peu d’hommes d’affaires au Québec qui [ont] une relation plus privilégiée avec le premier ministre qu’Alexandre Taillefer en charge de sa réélection. On n’a jamais vu ça», dit-il.

Pas de lobbyisme

Hier, le PDG de Taxelco, Dominique Lemay, a assuré qu’Alexandre Taillefer ne fait pas de lobbyisme pour lui.

«Je peux vous confirmer qu’il n’y a pas eu aucune activité de lobbyisme, en tout cas pas à ma connaissance, depuis début mai», a-t-il déclaré.

M. Lemay a affirmé qu’un ex-dirigeant de Taxelco croyait faire disparaître le nom de M. Taillefer au moment de supprimer son propre compte, mais que cela ne se serait pas fait.

Joint par «Le Journal de Montréal», Alexandre Taillefer n’a pas accordé d’entrevue hier.