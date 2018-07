Un avis d’ébullition pourrait durer trois jours à Shannon

Des résidents de Shannon devront composer avec un avis d’ébullition de l’eau qui pourrait durer jusqu’à trois jours.

Dans un communiqué diffusé jeudi soir, la municipalité demande aux citoyens du secteur Courcelette, un quartier militaire situé près de la base de Valcartier, de faire bouillir l’eau du robinet jusqu’à nouvel ordre.

Contactée par «Le Journal de Québec», la municipalité a reconnu que cette situation pourrait durer plusieurs jours.

«On prévoit trois jours, mais ça ne veut pas dire que ça va prendre trois jours», a dit la responsable des communications de Shannon, Marie-France Lambert.

«Dans ce type d’avis là, on parle de deux à trois jours, certainement», indique-t-elle.

La porte-parole n’était pas en mesure de dire pourquoi les citoyens faisaient face à cet avis d’ébullition ou si un bris d’aqueduc était à l’origine de cette situation.



Elle explique que c’est la base militaire, responsable du réseau d’aqueduc dans ce secteur, qui a communiqué à la ville cet avis d’ébullition.



Un responsable du traitement des eaux à la base militaire de Valcartier n’a pas pu en dire plus au Journal. Il n’a pas été possible de joindre un responsable des communications de la base militaire, jeudi soir.



«La Ville de Shannon prend actuellement toutes les mesures à sa disposition pour déterminer la source du problème et pour le corriger», précise la municipalité dans son communiqué.



Elle recommande aux résidents affectés de faire bouillir l’eau du robinet à gros bouillons pendant une minute avant de la consommer ou d’utiliser de l’eau embouteillée, que ce soit pour boire, préparer des aliments, abreuver les animaux de compagnie ou encore se brosser les dents et se rincer la bouche.



Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site web de la municipalité.