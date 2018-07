Un chemin forestier affaissé en raison des fortes pluies

Les fortes pluies de mercredi au Saguenay ont provoqué l'affaissement d'un tronçon en largeur, sur un chemin forestier.

Le conducteur d'une fourgonnette s'est d'ailleurs trouvé dans une fâcheuse position la nuit dernière, sur le chemin Price, dépassé Saint-David-de-Falardeau, à une trentaine de kilomètres de Chicoutimi.

En raison de la noirceur, le conducteur n'a pas vu le trou d'un mètre environ. Il n'a pas été blessé, mais il a passé la nuit dans le camion qui le suivait.

Le chemin a été remblayé sur une voie jeudi matin par la Scierie Girard de Saint-Ambroise, qui est responsable de son entretien. Un affaissement semblable s'était produit, il y a trois ans, après qu'un barrage de castors se soit rompu.

«Ça fait depuis ce temps qu'on demande un permis au ministère pour remettre la rivière dans son lit original, mais on n'a toujours pas de réponse, a déploré Sylvain Boulianne de la Scierie Girard. On va possiblement prendre plus de 40 voyages de sable pour réparer le tronçon.»

En fin d'avant-midi, la circulation se faisait sur une seule voie. La ZEC Onatchiway, qui accueille une centaine de visiteurs par jour, demeure accessible.