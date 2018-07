Un hôpital montréalais à la recherche de patients

Alors que plusieurs hôpitaux sont remplis à pleine capacité, l'hôpital Notre-Dame de Montréal cherche encore des patients. Il n'y a presque pas de temps d'attente en radiologie et pour voir un médecin spécialiste en prévision d'une chirurgie.

L’hôpital ne fait plus partie du CHUM depuis novembre dernier et est devenu un centre hospitalier de quartier, et pourtant, certains croient encore qu'il a fermé ses portes.

«Des gens qui prennent le taxi se font dire par les chauffeurs de taxi: "Écoutez, l'hôpital Notre-Dame, vous êtes sûr que vous allez là? C'est fermé", explique Pierre-Paul Milette, directeur général adjoint du CIUSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Le temps d'attente pour certains examens est seulement d'une semaine.

«Si les gens appellent pour un rendez-vous, c'est une à deux journées, souligne Dr Martin Chandonnet, chef du département de radiologie de l’hôpital Notre-Dame. Donc, en scan et en échographie, on n'a pratiquement aucune attente. En résonance magnétique, il y a un petit peu plus de délai, on est à l'intérieur de trois mois, environ.»

Sylvie Brunet tentait depuis longtemps d'obtenir un rendez-vous avec un radiologue pour une infiltration à l'épaule.

«J'ai fait à peu près une quinzaine d'appels dans différents endroits ou on fait ce genre d'intervention, alors c'était un an d'attente, explique la patiente. Il y a même certains endroits qui ne prenaient plus de demandes. J'ai envoyé mon formulaire au mois de mars et au mois de juin, on me téléphonait pour avoir un rendez-vous la semaine suivante.»

Cet hôpital sort de l'ordinaire. Le taux d'occupation des urgences est faible: 97%, ce jeudi.

«On est le troisième établissement qui reçoit le plus de patients en ambulance pour la région de Montréal, affirme Pierre-Paul Milette. Donc, on a quand même un achalandage accru à l'urgence de Notre-Dame. Compte tenu qu'on a des lits disponibles dans l'hôpital, c'est ce qui fait aussi que nos patients montent plus rapidement à l'étage.»

Tous les départements fonctionnent. Cinq des six salles d'opération sont déjà utilisées avec plusieurs spécialités.

«On a des jeunes orthopédistes très dynamiques qui viennent travailler ici, précise Dre Kim Vo, chef du département de chirurgie de l’hôpital Notre-Dame. Ils font beaucoup de prothèses de l'épaule, tout ce qui est sportif également. On a de la chirurgie générale...»

Il est d’ailleurs plus facile qu'ailleurs de rencontrer un médecin spécialiste dans une des 17 cliniques externes.

«Certaines spécialités, vous avez un rendez-vous presque immédiat, et d'autres, c'est en dedans d'un mois», ajoute Dre Vo.