Une personne blessée dans l'incendie d'un immeuble à logements

Un immeuble à logements bâtiment résidentiel a été la proie des flammes, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à Montréal.

Selon les premières informations, un appel a été logé au 911 vers 2h45 concernant une explosion survenue dans un logement de la rue Marquette, près de l’avenue Laurier.

Vers 4h, les pompiers s’affairaient encore à éteindre les flammes. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) s’est rendu sur place en assistance.

Une personne aurait été blessée et transportée dans un centre hospitalier.

On ignore l’étendue des dommages et la cause de l’incendie demeure inconnue.

Plusieurs véhicules d’urgence sont sur place et des pannes de courant sont à prévoir: «Le secteur est à éviter», a indiqué le SPVM. La rue Marquette a été fermée entre l’avenue Laurier et la rue Saint-Grégoire.