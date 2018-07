Anglade a rencontré les dirigeants d’un projet de 2,3 G$

La numéro 2 du gouvernement Couillard a rencontré à deux reprises les dirigeants du fabricant anglais de panneaux solaires Solargise, qui veut investir 2,3 milliards $ à Anjou, a appris «Le Journal de Montréal».

« En plus des représentants du ministère et d’Investissement Québec, la ministre a aussi rencontré deux fois les dirigeants de l’entreprise », a confirmé au «Journal de Montréal» Guillaume Bérubé, attaché de presse de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Dominique Anglade.

Solargise veut bâtir un centre de recherche et de développement et une usine de production de « nouvelle génération de panneaux solaires libres de tout plastique ». Le projet est évalué à 2,3 milliards $. Il pourrait créer 1000 emplois à Anjou, où il y a un terrain de golf voué à être un parc-nature.

« On trouve que c’est une bonne nouvelle que les deux partis se soient rencontrés et engagés à travailler ensemble pour la suite », ajoute M. Bérubé.

Malgré une rencontre qualifiée « de productive et constructive » par voie de communiqué, ni Solargise ni la Ville de Montréal n’ont voulu commenter le projet de plusieurs milliards $ vendredi.

Leur cabinet de relations publiques, National, a dit préférer avoir des « choses plus concrètes » avant d’en dévoiler davantage.

Main dans la main

« Les représentants de Solargise et de la Ville de Montréal se sont engagés à travailler ensemble pour réaliser les différentes phases du projet », ont-ils déclaré par communiqué, laissant entendre que le projet a de bonnes chances d’aller de l’avant.

Plus tôt cette semaine, le chef par intérim d’Ensemble Montréal, Lionel Perez, a critiqué la mairesse de Montréal pour sa lenteur dans le dossier, d’autant plus que le projet a plusieurs appuis dans la communauté d’affaires.

Selon l’opposition, il aurait fallu que Valérie Plante prenne le temps de rencontrer le PDG de Solargise, Rajdeep Basu.

Solargise semble en mode séduction auprès des autorités municipales. La société a déclaré qu’elle n’hésiterait pas à déménager ses installations européennes à Montréal si son projet se concrétisait.

L’entreprise courtise aussi les universités québécoises en affirmant qu’elle veut signer des « ententes de collaboration » avec elles.

La compagnie anglaise a déjà fait savoir qu’elle veut avoir accès à une puissance de 550 mégawatts et à un terrain de neuf millions de pieds carrés situé près des trains et d’un port.