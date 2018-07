Dossiers réglés pour l’ex-roi des pharmacies

Le roi déchu des pharmacies a réglé tous ses dossiers criminels vendredi, au palais de justice de Saint-Jérôme, où il a plaidé coupable pour deux événements de conduite avec facultés affaiblies remontant à 2016.

Jonathan-Yan Perreault, 39 ans, avait l’air soulagé que ces événements « soient derrière lui ». Il ne fait désormais plus face à des accusations.

« C’est la fin d’un long processus pour mon client, a affirmé devant le tribunal son avocat, Me Olivier Morin. Il a connu des difficultés, il a touché le fond du baril et maintenant il s’est relevé. »

Le 31 août et le 3 septembre 2016, celui qui a possédé plus de 40 pharmacies s’est fait intercepter par des policiers à Trois-Rivières alors qu’il conduisait son véhicule sous l’effet de médicament pour le soulager de « l’anxiété dont il souffrait à l’époque ».

Il avait une « conduite erratique » et un « discours décousu ».

Grande médiatisation

L’avocat de M. Perreault a fait mention de la « grande médiatisation » du dossier de son client, qui a plaidé coupable l’an dernier à 60 chefs d’infraction devant le conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens, ce qui lui a valu une radiation de 32 ans.

« On parle d’un homme qui a réussi dans le milieu des affaires, qui a eu accès à des pouvoirs décisionnels immenses, à des capitaux très importants. C’est quelqu’un qui a perdu ses repères » a affirmé Me Morin, soulignant que Jonathan-Yan Perreault a développé une dépendance aux opiacés et à l’alcool lors de sa descente aux enfers.

L’ex-roi des pharmacies a aussi fait une thérapie de trois mois, dont un mois de cure fermée, a fait valoir son procureur, disant qu’il voulait « se concentrer afin de s’occuper de sa famille ».

Suggestion commune

Jonathan-Yan Perreault a écopé d’une amende de 1500 $ pour son premier dossier et de 2000 $ pour son deuxième, assorti d’une interdiction de conduire de 18 mois. Soulignons qu’il n’a pas pris le volant depuis son arrestation, en septembre 2016.

Il s’agit d’une suggestion commune de la Couronne et de la défense, entérinée par le juge Bruno Leclerc.

L’avocat de M. Perreault n’a toutefois pas voulu commenter la poursuite civile à laquelle son client fait toujours face. Après avoir reçu une absolution conditionnelle en plaidant coupable à une accusation de voies de fait simples contre une amie à sa résidence de Lac-Beauport, Perreault est maintenant poursuivi pour 335 000 $ depuis juin dernier par la victime.

– Avec la collaboration de Christian Plouffe