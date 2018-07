Dur de travailler avec Anthony Hopkins à cause de l'alcool

Anthony Hopkins est sobre depuis 1975, et avec raison. Il a d’ailleurs profité d’une conférence devant des étudiants, à l’Université de Californie à Los Angeles, pour conseiller à ses jeunes fans de se tenir loin de l’alcool.

«C’est ce que l’on fait au théâtre: on boit, a-t-il déclaré. Mais c’était très difficile de travailler avec moi, parce que j’étais généralement en gueule de bois... Dégoûté, fatigué et indigne de confiance», a raconté l’acteur de 80 ans.

La star du Silence des agneaux a également confié aux étudiants lors de la conférence «Leap, Leadership, Excellence and Accelerating Your Potential», qu’il est la preuve vivante que l’on peut tout accomplir avec suffisamment d’efforts et de chance.

«Je pense que nous sommes capables de tellement de choses. En ce qui concerne ma propre vie, je ne peux toujours pas croire qu’elle est comme elle est parce que j’aurais dû mourir au Pays de Galles, soûl ou quelque chose du genre», a-t-il résumé.