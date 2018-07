La CAQ veut faire changer la loi

En 2017, la Coalition avenir Québec a déposé un projet de loi afin que les pères non mariés qui décèdent pendant la grossesse puissent être reconnus sans que leur veuve doive faire des démarches juridiques longues et coûteuses.

Or, les libéraux ont refusé d’appeler le projet de loi à l’Assemblée nationale. Il n’a donc jamais été adopté.

«Un enfant qui naît d’une union libre devrait avoir les mêmes droits que si ses parents sont mariés. Il y a de la discrimination dans le droit de la famille actuellement. On met un fardeau important sur les mères qui viennent de perdre leur conjoint», a expliqué le député de la CAQ Simon Jolin-Barrette, qui avait présenté le projet de loi.

Succession

Il ne s’agit pas uniquement de pouvoir porter le nom de son père. Mais il y a un volet important qui concerne la succession.

Par exemple, si la paternité d’un père décédé dans un accident de voiture n’est pas reconnue, l’enfant ne pourra pas toucher des prestations de la Société de l’assurance automobile ou la rente d’orphelin.

«Ça devient discriminatoire pour l’enfant et ce n’est pas ce qu’on veut dans notre société», a souligné M. Jolin-Barrette¬¬¬¬, qui promet une réforme du droit de la famille si la CAQ forme le gouvernement le 1er octobre prochain.

Ouverture

De son côté, le cabinet du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, invite Julie Duchesne à les contacter afin d’évaluer son cas et voir s’il est possible de trouver une solution plus rapide à son problème.