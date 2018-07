La petite Charlie a absolument besoin d’un nouveau cœur pour vivre

Une fillette de deux ans est sur une liste d’attente depuis trois semaines pour recevoir un nouveau cœur. Car sans ce nouvel organe, les jours de Charlie sont comptés.

Née avec une malformation cardiaque, la fillette a déjà subi trois interventions chirurgicales, dont une première à 15 jours de vie, et de nombreuses transfusions sanguines.

«Charlie a une cardiopathie congénitale. Elle a la moitié gauche du cœur qui manque et on ne peut traiter ça qu’avec des chirurgies palliatives», a expliqué la Dre Marie-Josée Raboisson, cardiologue au CHU Sainte-Justine.

Les parents de Charlie espèrent qu’un donneur compatible se manifestera bientôt pour sauver leur fille, même s’ils sont conscients des risques de la greffe.

En raison de son groupe sanguin, O positif, Charlie ne peut recevoir des dons que de 40 % des donneurs et son risque de rejet est de 90 %.

«C’est difficile, ça fait mal, on a peur. On fait de l’anxiété parce qu’on ne peut rien contrôler. La seule chose qu’on peut faire, c’est être là pour elle et l’accompagner jusqu’au bout, peu importe comment ça finit», a confié Enya Sérandour-Barrette, la mère de la petite, en entrevue avec TVA Nouvelles.

La petite patiente a commencé un processus d’immunosuppression afin de minimiser les risques de rejet aigu lors de la greffe.

L’enfant, originaire de Val-d’Or, est au CHU Sainte-Justine depuis trois mois. Sa mère lance un cri du cœur pour inviter les gens à signer leur carte de don d’organes.

«C’est quand même assez rare des donneurs pédiatriques qui décèdent et que les parents acceptent de donner leurs organes», a expliqué la mère de Charlie.

«Il faut parler du don d’organes. Il ne faut pas juste signer sa carte d’assurance-maladie. Il faut en parler à nos familles et faire part de nos volontés», a lancé Mme Sérandour-Barrette.

«Je veux que ma fille ait son cœur avant qu’il soit trop tard», a conclu la maman de Charlie.

Au Québec, trois enfants ont été greffés depuis le début de l’année et quatre sont toujours sur une liste d’attente.