Le maire de Laval invité à prendre un temps de réflexion

Le maire de Laval, fragilisé par une série de mauvaises nouvelles, devrait prendre le temps de réfléchir pour éviter que la crise ne perdure, estime la formation politique Action Laval.

Écartant pour l’instant tout appel à la démission, comme l’opposition officielle, le parti Action Laval croit que le maire Marc Demers a tout intérêt à prendre un temps de réflexion dans le «meilleur intérêt des citoyens».

«Ça ne va pas bien pour Marc Demers en ce moment, a souligné dans un communiqué le chef intérimaire d’Action Laval, Achille T. Cifelli. Il a perdu la confiance de ses membres, il a perdu la majorité de ses conseillers et ne semble pas prêt à les retrouver, il a perdu deux causes importantes - fraude et diffamation - en cour, il a perdu son chef de cabinet et il a perdu son directeur général, parti à Montréal.»

Pour Action Laval, il serait «irresponsable» d’exiger une démission et par ricochet une «élection partielle coûteuse et qui ne réglerait en rien la discorde au Conseil municipal».

Le parti croit que Laval est au seuil de l’instabilité.

Au début du mois de juin, le maire Demers a perdu sa majorité au conseil municipal, certains dénonçant l’opacité du maire Demers, qui imposerait une ligne de parti très forte aux membres de son équipe. Le maire a tenté de rétablir les ponts avec les dissidents de son caucus et ceux-ci se sont montrés ouverts à l’appel au dialogue tout en restant fermes.

Cette semaine, M. Demers et sa formation politique, le Mouvement lavallois, ont été condamnés à payer 7500$ à l’ex-conseiller municipal indépendant, Pierre Anthian, pour atteinte à sa réputation.

De son côté, le Parti Laval qui forme l’opposition officielle est d’avis que «le maire n'a plus la crédibilité pour assumer son rôle avec l'honneur qui lui est nécessaire. Puisque la réputation de la Ville est en jeu, nous demandons la démission du maire».

Son chef, Michel Trottier, soutient que cette démission «est nécessaire au rétablissement de l’honneur et de la réputation de Laval».

Pour sa part, le cabinet du maire de Laval n’a pas souhaité réagir à cette demande de démission.