Les banlieues ne veulent pas payer les trottoirs du Plateau

Jugeant que ce n’est pas de son ressort de payer pour l’élargissement des trottoirs sur la rue Saint-André, dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, l’Association des municipalités de banlieue (AMB) demande à la Cour supérieure d’annuler une résolution du conseil d’agglomération datant du 21 juin dernier.

Selon l’AMB, qui représente les 15 villes liées de l’île de Montréal, on prévoit dans le cadre d'un contrat de gré à gré avec Hydro-Québec le déplacement de 33 poteaux hydroélectriques pour élargir les trottoirs de la rue Saint-André afin d’en faire une vélorue, soit une voie de circulation où les vélos ont la priorité.

La phase 1 des travaux se déroule cette année entre la rue Cherrier et l’avenue du Mont-Royal. L’an prochain, la phase 2 visera le tronçon compris entre les avenues du Mont-Royal et Laurier.

En ce qui a trait aux trottoirs, leur élargissement se fera entre les rues Cherrier et Marie-Anne «dans le but de maintenir une uniformité dans la largeur de la rue» Saint-André, «qui au final sera de 8,2 mètres pour l’ensemble de la vélorue», précise la Ville de Montréal, sur son portail.

«Nous jugeons qu’il appartient à une autre instance que le conseil d’agglomération de payer l’élargissement du trottoir», a indiqué l’AMB.

«L’AMB fait cette démarche parce qu’elle entend faire respecter le cadre légal existant et éviter de créer un dangereux précédent et c’est sur ce principe que nous saisissons la Cour supérieure afin qu’on puisse établir des balises claires dès maintenant. À notre avis, le lien entre le contrat avec Hydro-Québec et le réseau cyclable est trop faible. Le fait que les travaux de trottoir se fassent sur une «Vélorue» n’a aucun lien avec la nature et l’objectif des travaux», a indiqué l’AMB.