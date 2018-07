Les Québécois cachent plus leurs dettes à leur conjoint

Les Québécois ont plus tendance à cacher leur mauvaise situation financière à leur conjoint que les autres Canadiens, selon un sondage de la Banque Manuvie avec Ipsos dont «Le Journal de Montréal» a obtenu copie.

«Quand on voit qu’il y a trois Québécois sur dix qui mentionnent que leur conjoint ne connaît pas le montant de leurs dettes, c’est inquiétant, c’est sûr», estime le président et chef de la direction de Manuvie Québec, Richard Payette.

Dans l’ensemble du pays, près de 20% des personnes en couple avouent cacher leurs dettes à leur conjoint, alors qu’au Québec ce chiffre bondit à 28%. Les Québécois sont donc 40 % plus nombreux qu’ailleurs à garder secrets leurs problèmes d’argent.

Le sondage de Manuvie, effectué avec la firme Ipsos, montre aussi que les Québécois hésitent plus que les autres Canadiens à parler de leurs achats importants à leur partenaire.

Plus de 15% admettent avoir menti à propos du coût d’un achat important, comparativement à 10% ailleurs au pays. Toutes provinces confondues, près de 8% des hommes interrogés ont même avoué avoir caché l’acquisition d’un bien de... 15 000$ et plus.

Gros stress

En plus de faire mal au portefeuille, l’endettement a de sérieux impacts sur la santé mentale des gens, constate Richard Payette, PDG de Manuvie Québec.

«Quand les Québécois sont endettés, ils sont stressés au niveau de leurs dettes dans 50% des cas. Dans 26% des cas, ça les empêche de dormir», indique le haut dirigeant de l’institution.

Signe encourageant, les Québécois endettés ont quand même le sommeil plus facile que les autres Canadiens. Ils sont 26% à ne pas pouvoir fermer l’œil avec leurs dettes en tête, un chiffre qui bondit à 33% à l’échelle canadienne.

L’étude de Manuvie révèle aussi que les Québécois sont en général plus dépensiers.

Avec 1000$ de plus par mois, 44% d’entre eux rembourseraient leurs dettes, tandis que c’est plutôt 52% d’entre eux qui s’occuperaient de payer leur dû ailleurs au pays.

Productivité attaquée

Pour le président et chef de la direction de Manuvie Québec, Richard Payette, la nervosité provoquée par une mauvaise situation financière affecte grandement la productivité des entreprises.

«On a fait la corrélation entre la santé, l’absentéisme, le présentéisme, et, donc, la productivité en entreprise», observe M. Payette.

Le sondage d’Ipsos a été effectué entre le 11 et le 14 mai 2018 auprès de 2003 répondants. La marche d’erreur est de +/-2,5%.

5 dettes les plus courantes

Carte de crédit 55%

Hypothèque 43%

Auto 36%

Marge de crédit 32%

Marge sur la maison 17%

5 endroits où couper pour rembourser ses dettes

Restaurants 27%

Magasinage 19%

Voyages 16%

Divertissements 15%

Épargnes 9%

Source: Rapport de Manuvie sur l’endettement et la hausse des taux d’intérêt - juin 2018.