«Mission : Impossible - Répercussions»: le meilleur de la saga

Plus audacieux, plus spectaculaire et plus périlleux. Mission : Impossible – Répercussions est non seulement le meilleur chapitre de la série, mais surtout un divertissement presque parfait.

L’agent Ethan Hunt est de retour. Et il est plus en forme que jamais.

Alors que certaines séries commencent à s’essouffler après quelques films, Mission : Impossible nous revient aujourd’hui avec Répercussions, un nouveau chapitre qui vient hausser les standards, déjà établis très hauts par les chapitres précédents.

Menace nucléaire

Cette fois-ci, Tom Cruise et ses acolytes embarquent dans une course contre la montre afin de récupérer trois armes nucléaires capables d’enrayer des populations entières. L’agent Ethan Hunt devra toutefois faire équipe avec un nouveau partenaire imposé (bonjour, Henry Cavill) dans cette quête qui le confrontera à certaines de ses décisions passées.

Mettons d’abord une chose au clair. Oui, le scénario de Christopher McQuarrie est truffé de coïncidences fortuites et de séquences tirées par les cheveux. Mais n’oublions pas qu’il s’agit là d’une série qui porte le titre de Mission : Impossible. Les invraisemblances sont donc presque immédiatement pardonnées, les scènes d’action ayant naturellement préséance sur l’intrigue.

Scènes d’action impressionnantes

Et ces scènes d’action sont franchement très, très impressionnantes, mais aussi crédibles. On s’est d’ailleurs surpris à retenir notre souffle, et ce, à de très nombreuses reprises, devant les prouesses exécutées majoritairement par Tom Cruise.

D’ailleurs, à l’instar des chapitres précédents, c’est en grande partie grâce à l’acteur de 56 ans que ce Répercussions fonctionne aussi bien. La star américaine n’a toujours rien perdu de sa forme ni de son charisme, bien au contraire, nous apparaissant aujourd’hui au sommet de son art.

Bref, le cinéaste Christopher McQuarrie a bel et bien réussi une mission que l’on croyait impossible en surpassant les attentes particulièrement hautes après son Mission : Impossible – La nation rogue, paru il y a trois ans. Son Répercussions se révèle être une bonne dose d’adrénaline qui nous tient en haleine du début jusqu’à la fin.

Mission : Impossible – Répercussions prend l’affiche ce vendredi. Certains cinémas ont offert des représentations jeudi soir.

Mission : Impossible – Répercussions ★★★★☆