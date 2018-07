Un couple de fugitifs retrouvé après 18 ans de traque

Le FBI a mis la main, mercredi, sur un dangereux couple de fugitifs recherché depuis octobre de l’an 2000, a indiqué la police fédérale dans un communiqué.

Victoria Michelle Cravitz et son mari Leon Henry Shaw, qui a été retrouvé mort, étaient recherchés depuis 18 ans pour leur implication dans plusieurs dossiers d’agressions sexuelles sur des mineurs.

Victoria Cravitz, qui vivait sous le nom de Jennifer Larsen, a récemment emmené son mari malade dans un hôpital du comté de Washington, dans le Mississippi, où il est décédé de cause naturelle.

Lorsqu’est venu le temps de produire un certificat de décès pour l’homme, des doutes ont été soulevés quant à sa véritable identité. Des citoyens inquiets ont alors contacté le FBI.

«C'est un bel exemple de la façon dont le FBI coordonne les bureaux à travers les États-Unis pour s'assurer qu'il n'y a pas d'échappatoire à la loi», a déclaré Christopher Freeze, agent spécial responsable du FBI au Mississippi.

«Nous remercions les citoyens du comté de Washington qui ont contribué à apporter une certaine finalité à ce crime horrible», a ajouté M. Freeze.

Shaw et Cravitz étaient recherchés pour leur participation présumée à l’agression sexuelle de plusieurs enfants âgés entre 6 et 17 ans, à Klamath Falls, en Oregon, entre décembre 1989 et février 1999.

Des mandats d’arrêt avaient été lancés contre le couple en janvier 2000.

Leon Henry Shaw a fait face à deux chefs d’accusation de sodomie, quatre chefs d’accusation d’agression sexuelle, cinq chefs d’accusation de viol, six chefs d’accusation de possession d’arme à feu et d’entrave au gouvernement.

Quant à Victoria Michelle Cravitz, elle fait face à trois chefs d’accusation de viol et un chef d’accusation de sodomie.

«Notre comté a l'intention de poursuivre Mme Cravitz dans toute la mesure prévue par la loi», a assuré la procureure du district de Klamath, Eve Costello.

«L'abus de plusieurs enfants par son elle et son mari a engendré des conséquences négatives à long terme pour de nombreuses personnes. Les allégations impliquent l'enlèvement, le viol et la torture d'un certain nombre de jeunes filles depuis avant l’année 2000, date à laquelle l'affaire a été révélée au Département de la Sécurité intérieure des États-Unis (DHS). Le DHS a tenté d’intervenir, mais Mme Cravitz et M. Shaw ont fui le comté. Nous sommes heureux de les avoir retrouvés et nous allons tout faire pour rendre justice aux victimes», a ajouté la procureure.

Victoria Cravitz a brièvement comparu devant un juge et elle sera extradée vers l’Oregon où le reste des procédures judiciaires se déroulera.