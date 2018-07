8 archipels paradisiaques à voir avant qu'ils ne disparaissent

Malgré ce que certains peuvent penser, les effets du réchauffement planétaire sont déjà bien concrets et pourraient mener, d'ici quelques dizaines d'années, à la disparition de certains endroits de la planète qui seront engloutis par la montée du niveau des océans.

Voici huit archipels que vous devriez absolument visiter avant qu'ils ne disparaissent, selon le site JetSetter.

1. Îles Salomon. Si vous croyez que les changements climatiques ne sont pas une menace réelle et immédiate, voici l'exemple parfait qui en illustre les conséquences. Les îles Salomon, au nord-est de l'Australie, ont déjà perdu certains de leurs atolls en raison de la hausse du niveau de l'océan et de l'érosion côtière, alors que certains autres sont à l'heure actuelle menacés. Vous voulez découvrir ce coin de paradis? C'est maintenant ou jamais.

2. Maldives. Ces îles paradisiaques de l'océan Indien ont beau être sur la liste de destinations de rêve de plusieurs voyageurs, la Banque mondiale estime qu'elles ne pourraient être qu'un souvenir d'ici la fin du présent siècle. Les autorités des Maldives travaillent continuellement pour tenter d'arrêter, ou du moins de freiner, ce qui pourrait mener à leur disparition. Perte côtière rapide, mort de coraux et violentes tempêtes font partie de la réalité de ces centaines d'îles.

3. Palaos. Vous ne connaissez sans doute pas cet archipel de plus de 500 îles situé au sud-est des Philippines, mais il n'a rien à envier à ses voisins. On y trouve de magnifiques lagons d'un bleu incroyable, de superbes plages et des barrières de corail qui font des Palaos un endroit rêvé pour faire de la plongée. Le réchauffement climatique menace toutefois la diversité marine et le territoire.

4. Fidji. Des plages d'un mélange de sable blanc et noir, une végétation luxuriante et des complexes hôteliers intimes font de cet archipel de plus de 300 îles une destination de choix pour de nombreux couples en lune de miel. Cependant, comme plusieurs autres archipels des environs, les Fidji sont appelés à disparaître et cela pourrait arriver d'ici 2050. L'archipel est entre autres victime de violentes tempêtes tropicales, d'inondations et d'érosion côtière.

5. Seychelles. Un peu au nord de Madagascar, de La Réunion et de l'Île Maurice se trouve ce petit regroupement d'îles où la mort des coraux, les sécheresses et la disparition des plages menacent l'industrie touristique.

6. Îles Cook. Une autre destination dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Ces 15 îles d'origine volcanique, situées presque à mi-chemin entre Hawaï et la Nouvelle-Zélande, ont de magnifiques montagnes d'un vert éclatant. L'archipel est cependant menacé par l'augmentation du niveau de l'océan, le niveau d'acidité de ce dernier, les importantes précipitations, les puissantes tempêtes et on s'attend que tout cela empire au cours des prochaines années.

7. Polynésie française. La destination de rêve de tous les amoureux du monde est en état d'alerte alors que les deux tiers de son territoire sont appelés à être engloutis en raison de la hausse du niveau des océans d'ici la fin du siècle. Si vous rêvez de séjourner dans une villa sur pilotis de Tahiti ou de Bora Bora, vous devriez songer à mettre vos plans à exécution.

8. Kiribati. Tout comme aux îles Salomon, les habitants de Kiribati, dans le Pacifique central, subissent déjà les conséquences concrètes du réchauffement planétaire alors que la hausse du niveau de l'eau est quatre fois plus rapide que la moyenne mondiale. Étant donné que certaines îles sont à seulement six pieds au-dessus du niveau de la mer, les choses sont plutôt de mauvais augure pour la suite.