Coincé dans une camionnette, un ours détruit tout

Un homme du Colorado a eu la surprise de sa vie lorsqu'il a trouvé un intrus dans sa camionnette. Un ours noir s'est retrouvé coincé dans le véhicule et a tout ravagé.

Jim Bay s'est réveillé au son du klaxon de sa camionnette. Lorsqu'il est sorti, il a compris que quelque chose n'était pas comme d'habitude. «J'ai ouvert la porte et j'avais un visiteur surprise», raconte-t-il.

«La vitre n'était pas brisée, la camionnette avait l'air normale. Apparemment, il a ouvert la porte en utilisant la poignée et elle s'est refermée derrière lui une fois qu'il était à l'intérieur», avant-t-il.

L'ours est devenu tellement agité qu'il a détruit l'intérieur de la camionnette. Jim a appelé les policiers du comté de Jefferson qui sont venus l'aider.

Des agents ont attaché des cordes aux poignées du véhicule, lorsqu'ils ont été prêts, ils ont pu ouvrir les deux portières. «C'est le plus gros ours que j'ai jamais vu», assure Jim.

Selon lui, ce qui a attiré l'ours dans la camionnette ne serait qu'un bout de gomme. Il espère que les gens apprendront de son erreur.

«Je vais être plus prudent dans le futur. Je vais faire le tour de mes voitures pour être certain qu'il n'y a rien d'appétissant ou qui sent bon», assure-t-il.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.