Comment les partis captent-ils vos informations?

Pour amasser des numéros de téléphone et des courriels, les partis n’ont pas que les soupers spaghetti. Ils utilisent de plus en plus les pétitions et les campagnes politiques à thèmes, sur internet.

En 2016, par exemple, la Coalition Avenir Québec (CAQ) a lancé le site « Les tickets de Barrette », toujours opérationnel au moment d’écrire ces lignes. Le parti y dénonce le coût élevé des stationnements d’hôpitaux en ciblant le ministre de la Santé Gaétan Barrette.

« Êtes-vous d’accord avec nous qu’il faut cesser cette tarification injuste et abusive ? » demande la CAQ sur le site. L’internaute est invité à indiquer son nom, son code postal, son courriel et son numéro de téléphone. Autant d’informations qui permettent de compléter celles qui proviennent de la liste électorale.

Le Parti québécois fait la même chose avec le « Grand Déblocage », son plan pour le transport en commun dans la région de Montréal.

Québec solidaire (QS) de son côté multiplie les pétitions sur les enjeux les plus divers, de la couverture des soins dentaires par l’assurance-maladie à la hausse du salaire minimum.

Électeurs « étiquetés »

Grâce à ces campagnes à thèmes, les partis fichent non seulement vos coordonnées, mais aussi vos idées. Vous êtes alors marqué d’une « étiquette » ou classé sensible à un « enjeu » : pour un troisième lien entre Québec et sa Rive-Sud, en faveur d’un plan plus audacieux pour le transport en commun à Montréal, contre le financement public des écoles privées...

Les formations politiques savent ainsi comment vous aborder pour vous demander un don ou un vote.

Chacun se défend d’accumuler les courriels des électeurs de façon détournée. « Oui, on vise à obtenir des coordonnées, mais pas seulement pour accumuler des votes, pour que les gens s’impliquent ensuite », dit Keena Grégoire, responsable de la mobilisation à QS.

Notre Bureau d’enquête a voulu savoir pour quelle proportion des électeurs les partis détenaient de telles informations sur leurs opinions. Sans succès : tous les partis ont refusé de le préciser.

Électeurs ciblés grâce à leur profil Facebook

Pour les partis présents à l’Assemblée nationale, impossible d’ignorer Facebook. Aujourd’hui, ils utilisent tous le réseau social pour vous atteindre avec des publicités ciblées selon votre ville, votre langue et vos opinions.

Pour y parvenir, les formations politiques s’abonnent à des comptes Facebook Business Manager, les mêmes qu’utilisent les entreprises pour vous envoyer des publicités de sites de rencontre, de marques de voitures ou de vêtements.

Suivis à la trace

Ces abonnements corporatifs permettent aux utilisateurs d’acheter de la publicité en fonction d’« audiences » : des groupes de personnes correspondant au profil recherché.

Le Parti québécois peut, par exemple, cibler les abonnés francophones habitant la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, chaudement disputée à la Coalition Avenir Québec.

Quant au Parti libéral du Québec, il peut viser, par exemple, les abonnés de Brossard parlant mandarin pour atteindre ses électeurs issus de l’immigration. Les « audiences » possibles sont très variées : langue, sexe, groupe d’âge, intérêts...

Mais surtout, la plateforme de Mark Zuckerberg peut vous cibler dans votre ville ou même votre quartier : elle détecte votre position, grâce aux antennes cellulaires ou wi-fi que vous utilisez pour vous y connecter.

Le géant californien peut même vous envoyer l’annonce du barbecue annuel d’un parti pendant l’événement, si vous passez dans le quartier où il se déroule !

La loi et les règles du réseau social lui interdisent toutefois de transférer toute donnée sur ses utilisateurs aux partis politiques, assure Facebook. « Nous ne vendons pas d’informations aux annonceurs ou à quiconque », assurait Sheryl Sandberg, chef de l’exploitation, lors d’une conférence téléphonique en avril.

Les abonnés du réseau social n’ont toutefois pas l’occasion d’accepter ou non les publicités électorales avant d’en recevoir.

« Campagnes légitimes »

Pour Facebook, ça ne pose aucun problème. « Nous voulons donner une voix aux campagnes politiques légitimes », écrivaient Katie Harbath et Steve Satterfield, deux autres dirigeants de la firme sur son site en mai dernier, après le scandale des publicités qu’auraient commanditées les Russes pour influencer l’élection présidentielle américaine de 2016.

Facebook a refusé de nous accorder une entrevue.

Quant à la façon précise dont les formations politiques utilisent le réseau social pour vous envoyer des publicités, le mystère plane. Tous les partis affirment qu’il s’agit d’une information « stratégique », qu’ils veulent cacher à leurs adversaires.

Du coup, les électeurs ciblés restent eux aussi dans le noir.