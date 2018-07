Daniel Savard trouve «ridicule» la décision de l’état civil

La famille de Jean-Danyel Savard, cet homme de Saint-Félicien qui est décédé le 11 juillet alors qu’il revenait chez lui pour l’accouchement de sa conjointe, ne comprend pas pourquoi le petit Zach, né au lendemain des funérailles de l’homme de 36 ans, ne peut pas porter le nom de son père.

C’est que Jean-Danyel Savard n’a pas pu signer l’acte de naissance puisqu’il est mort quelques jours auparavant lors d’un grave accident survenu dans le secteur de Trois-Rivières. Il revenait alors de l’Ontario pour rejoindre sa douce qui s’apprêtait à accoucher.

Or, comme le couple n’était pas marié ni uni civilement, la paternité du défunt ne peut pas être reconnue par le Directeur de l’état civil, qui ne veut pas faire d’exception pour Julie Duchesne.

La femme se retrouve avec un bambin sans père, elle qui a déjà deux autres enfants. Elle entend s’adresser aux tribunaux pour faire reconnaître la paternité de Jean-Danyel Savard avec l’aide de sa belle-famille.

En entrevue à LCN samedi matin, le père de Jean-Danyel, Daniel Savard, n’a pas caché son agacement devant cette situation.

«C’est complètement ridicule. Dans mes mots à moi, c’est inhumain. Un petit couple qui était heureux. Il lui arrive un drame, et c’est la petite maman avec un troisième enfant qui essaie de passer au travers [...] Je sais qu’il y a des choses à respecter et des papiers, mais quelque part, peu importe le gouvernement, on est-tu capable... On dit que le Québec est une terre d’accueil, mais on ne reconnaît même pas nos propres enfants. On reconnaît les étrangers et on les accueille à bras ouverts. Je trouve ça correct, je suis une personne très ouverte et loin d’être raciste, mais on se pose des questions quand il arrive des niaiseries de même.»

C’est l’un des trois autres garçons de M. Savard qui a pris l’affaire en main et qui, avec l’aide d’un avocat connu de la famille, regarde comment les Savard vont pouvoir faire en sorte que Zach porte leur nom.

«C’est une journée à la fois. On vit une mortalité et une natalité [en même temps], c’est assez spécial», a dit Daniel Savard.

«Si ça faisait un an ou deux, on serait revenus sur terre, mais on n’en est pas là. Y’a pas une journée que je me lève pas... je braille, puis là je suis correct cinq minutes. Julie c’est pareil. Je la trouve tellement courageuse, c’est elle qui nous tient debout. Une journée à la fois. Mais comme nous autres, elle trouve ça complètement ridicule ce processus-là.»