Frappée pour avoir répondu à un homme qui la harcelait dans la rue

Une vidéo montrant une violente altercation entre une jeune femme et un homme qui la harcelait dans les rues de Paris est devenue virale durant les derniers jours.

L’incident est survenu en fin de journée mardi dans le XIXe arrondissement de la capitale française.

Alors qu’elle était en train de marcher dans la rue, un homme adresse à Marie, 22 ans, des gestes et de paroles obscènes.

Elle lui répond alors et l’insulte.

« Pas de chance, ce n’était pas le premier de la journée et j’étais fatiguée. J’ai donc lâché un "Ta gueule!" en traçant ma route», a-t-elle raconté dans une publication Facebook qui comptait près de 400 000 visionnements samedi.

«Je ne pensais même pas qu’il m’avait entendue», a-t-elle confié au quotidien Le Parisien.

Chacun poursuit alors son chemin, mais l’homme change d’idée, saisit un cendrier sur une table d’une terrasse toute proche et lui lance l’objet.

Marie l’insulte une nouvelle fois.

« J’avais la haine, j’ai refusé d’être rabaissée, c’était humiliant », a-t-elle expliqué.

Sur les images de vidéosurveillance qu’elle a partagée, on peut voir que son harceleur fait alors demi-tour et vient à sa rencontre pour la confronter.

« J’ai refusé de baisser le regard, je l’ai regardé droit dans les yeux, je n’allais pas m’excuser», a-t-elle confié.

L’homme la frappe alors violemment à l’arcade sourcilière et la pommette. Sonnée, la jeune femme est prise en charge par quelques clients attablés en terrasse.

Certains d’entre eux réagissent un peu et mettent le harceleur en fuit.

Marie est ensuite rentrée chez elle avant de se décider à porter plainte.

« Je n’avais pas réalisé tout de suite la violence de ce qui m’était arrivé.»

Elle est retournée au bar près duquel l’altercation avait eu lieu pour chercher des témoins et appuyer sa plainte.

« Les gens ont afflué, pour m’apporter leur soutien, pour me calmer et me dire qu’ils pourraient témoigner.»

La jeune femme a avoué au Parisien qu’elle n’était plus à l’aise de se promener dans son quartier depuis l’incident.

«J’ai l’adrénaline et le stress qui monte quand je suis dans la rue.»