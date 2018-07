Il paie 300 $ un jeu gonflable et reçoit un tube et des lunettes

Un père de famille des Laurentides qui s’est fait flouer de 300 $ en commandant un immense jeu gonflable en ligne veut mettre en garde les consommateurs contre les publicités alléchantes que l’on trouve sur Facebook.

Éric Desrochers a commandé un parc aquatique gonflable sur un site internet après avoir vu circuler sur Facebook une publicité qui annonçait le produit à un prix réduit.

«J’étais dans une fête d’enfants et on discutait du prix pour louer un jeu gonflable qui était autour de 160 $. J’ai vu une publicité qui disait qu’on pouvait s’en acheter un pour 139 $ US. Je me suis dit que j’allais le commander pour voir», rapporte-t-il.

Des jeux gonflables de ce genre peuvent se vendre à plus de 500 $. Le modèle que M. Desrochers a choisi se détaille à 1048,50 $ US sur le site de Walmart.

L’homme de Saint-Joseph-du-Lac doutait de la légitimité du site internet et a donc décidé de contacter l’émetteur de sa carte de crédit avant l’achat pour s’assurer qu’il pourrait être remboursé si jamais il ne recevait pas son achat.

34 adresses web

«On m’a dit que je risquais d’être remboursé si c’était de la fraude. J’ai donc décidé de l’essayer au cas où ça fonctionnerait», mentionne-t-il.

Le site web sur lequel M. Desrochers a commandé est uiercyt.com, mais le même site appelé Inflatable toys store est aussi accessible via l’adresse toystorer.com, krounty.com ou toyfchild.com. En fait, il existerait au moins 34 adresses différentes qui mèneraient au même site.

Le montant de la transaction s’élevait à 178,78 $ avec la conversion en dollars canadiens et les taxes, selon ce qu’indique le reçu que la compagnie lui a envoyé par courriel.

Mais voilà que deux jours plus tard, M. Desrochers est informé que la compagnie avait fait non pas une transaction de 178,78 $, mais bien de 198,12 $, en plus d’une seconde transaction de 104,66 $ le lendemain.

Hameçonnage

M. Desrochers a aussi reçu sa commande quelques jours plus tard, mais plutôt que d’y trouver l’immense jeu gonflable qu’il a commandé, il a reçu une paire de lunettes de plongée et un tube gonflable jaune.

«Quand c’est trop beau pour être vrai, c’est souvent le cas», souligne le père, qui a déclaré la transaction comme frauduleuse à sa compagnie de carte de crédit.

Inflatable toys store se servirait des images de vrais produits pour attirer des clients et les arnaquer, selon ce qu’a indiqué au «Journal de Montréal» la compagnie Blast Zone, qui fabrique des jeux gonflables qui sont affichés sur le site web Inflatable toys store.

«Nous sommes au courant de manœuvres d’hameçonnage par de multiples sites qui prétendent vendre des produits de Blast Zone pour beaucoup moins cher que ce qui est disponible ailleurs, a mentionné dans un courriel Corrina Angel, coordonnatrice marketing pour l’entreprise. Nous essayons de faire fermer ces sites et nous avons fait une plainte à Facebook.»

Facebook a répondu au «Journal» «qu’après avoir reçu de nombreux signalements, ces publicités qui violaient des droits de propriété intellectuelle ont été retirées et les comptes des contrevenants récidivistes ont été désactivés.

Conseils avant d’acheter sur le web

-Faire affaire idéalement avec un commerçant qui a une vraie adresse physique, pas seulement une case postale. Il faudrait pouvoir trouver les coordonnées complètes, avec un numéro de téléphone.

-Vérifier sur internet s’il y a des avis défavorables

-Payer avec une carte de crédit afin de pouvoir demander une rétrofacturation (rappel du paiement)

Source: Office de la protection du consommateur