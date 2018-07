Jeux du Québec: une équipe du Nunavik se voit interdire le port de l’uniforme de sa région

Une équipe de jeunes joueuses de volleyball originaires du Nunavik s’est vue interdire le port de l’uniforme aux couleurs de sa région pendant les Jeux du Québec, qui se déroulent à Thetford Mines.

Les adolescentes âgées entre 12 et 16 ans garderont un souvenir particulier de leur première participation aux Jeux du Québec.

Lorsqu’elles se sont présentées sur place, l’organisation des Jeux du Québec les a forcées à revêtir les couleurs de la région Chaudière-Appalaches pendant la cérémonie d’ouverture

On affirme qu’il s’agit d’une décision d’image et de protocole. Le chandail d’une délégation sportive doit afficher clairement le commanditaire des Jeux et ce n’était pas le cas de l’uniforme des jeunes athlètes Inuits.

Les adolescentes jugent qu’il s’agit de discrimination et affirment se sentir exclues par l’organisation.

Plus de détails à venir...