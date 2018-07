L’ex de Britney Spears veut plus d’argent, elle dit non

Britney Spears ne veut pas donner un sou de plus à son ex-mari et père de ses enfants, l’ancien danseur Kevin Federline.

Les anciens époux se partagent la garde de leurs fils Sean Preston et Jayden James, et cette année, Kevin Federline a demandé à ce que soit doublée sa pension alimentaire qui est actuellement de 20 000 $ par mois.

Il a avancé comme arguments que ses revenus ont drastiquement diminué au cours de la dernière décennie, soit depuis la dernière révision de sa pension, tandis que Britney Spears, de son côté, a vu ses revenus augmenter. Lors de sa résidence à Las Vegas qui a duré quatre ans, elle aurait gagné 475 000$ par concert.

Ce vendredi, les avocats des deux parties se sont retrouvés au tribunal pour une audience et le représentant légal de la chanteuse a été très clair. Britney Spears n’est en aucun cas prête à donner plus d’argent à son ex, estimant que ce qu’elle lui verse suffit largement pour lui conférer une vie confortable et agréable lorsque leurs enfants sont avec lui.

Dans les documents obtenus par «The Blast», Britney Spears avance que la pension alimentaire versée à Kevin Federline chaque mois s’ajoute à d’autres factures qu’elle paie seule pour leurs enfants, comme leur école privée, les cours particuliers, les activités sportives et parascolaires, leurs vêtements et leurs factures de téléphone.

Pendant l’audience, les avocats ont demandé un délai afin de réunir les documents financiers provenant de sa tutelle, ce que les avocats de Kevin Federline désapprouvent, insistant sur le fait que les enfants vont bientôt commencer une nouvelle année scolaire.

De plus, l’ancien danseur, qui a également quatre autres enfants nés d’autres relations, affirme que ralentir la procédure va lui coûter encore plus d’argent, alors qu’il doit déjà à son avocat, Mark Vincent Kaplan, 80 000$.

Britney Spears est sous la tutelle de son père, Jamie Spears, depuis sa très médiatique dépression en 2007.