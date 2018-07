Lotto Max: un Québécois remporte la moitié du gros lot

Deux personnes, dont un Québécois, se partageront le gros lot de 35 millions $ du Lotto Max de vendredi soir.

Au Québec, le précieux billet a été vendu dans l'arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal.

L’autre gagnant de la cagnotte est un Ontarien. Le second prix, qui s’élevait à près de 360 000 $, a été remporté dans Les Prairies.

Aucun des sept Maxmillions, des lots d’un million $ chacun, n’a été remporté. Les ventes totales pour le tirage principal s’élèvent à 36 millions $.

Depuis le lancement de cette loterie, en 2009, 24 gros lots ont été remportés au Québec, dont quatre qui s'élevaient à 60 millions $, aux tirages des 6 janvier, 10 février et 22 décembre 2017 ainsi que du 8 juin 2018. De plus, trois gros lots de 55 millions $ ont été gagnés le 17 juillet 2015 ainsi que les 21 avril et 2 juin 2017.

Trois autres gros lots de 50 millions $ ont été remportés aux tirages des 6 juillet 2012, 31 mai 2013 et 6 mai 2016. Les 24 cagnottes ont totalisé plus de 860 millions $.