À deux mois des élections, les partis politiques vous espionnent plus que jamais. Ils ont fiché les 6,14 millions d’électeurs inscrits du Québec, sans exception. Ils veulent tout savoir sur vous pour mieux influencer votre vote.

Finie, l’époque où une bonne campagne de porte-à-porte et d’appels téléphoniques suffisait pour convaincre l’électorat.

À l’ère des réseaux sociaux et de la publicité ciblée sur internet, vos informations personnelles valent une fortune pour le Parti libéral (PLQ), le Parti québécois (PQ), la Coalition avenir Québec (CAQ) et Québec solidaire (QS).

Les quatre grandes formations politiques ont toutes compilé sans vous avertir une foule de renseignements sur vous : votre date de naissance, votre adresse, votre sexe, mais aussi, dans plusieurs cas, votre numéro de téléphone, votre langue, vos préférences politiques et parfois même vos comptes de médias sociaux, comme Facebook ou LinkedIn.

Transparence variable

Au cours des dernières semaines, grâce à des sources confidentielles, notre Bureau d’enquête a documenté la façon dont ces formations vous fichent, et pour quelles raisons elles le font.

Nous avons ensuite envoyé une série de questions aux partis pour qu’ils précisent leurs méthodes. Ils ont fourni des réponses à la transparence très variable. Les formations politiques ont toutes invoqué des considérations stratégiques pour ne pas répondre à certaines questions.

Pour établir votre profil dans leurs bases de données, les partis provinciaux reçoivent l’ensemble de la liste électorale du Québec, qui comprend votre nom, adresse, ainsi que votre sexe et votre date de naissance.

En entrevue avec notre Bureau d’enquête, la directrice générale de la CAQ, Brigitte Legault (aucun lien de parenté avec le chef, François), a accédé en temps réel à la fiche de notre journaliste.

« Félicitations, tu es le seul Hugo Joncas de la liste électorale ! Tu es bien né en 1978 ? » a-t-elle demandé en pleine entrevue, en retraçant les renseignements.

Depuis des années, le DGEQ recommande d’imposer aux partis la destruction obligatoire de ces renseignements personnels, « dans un délai raisonnable ».

Dans les faits, les formations politiques font tout le contraire, comme le leur permet la loi. Non seulement les partis conservent les données, mais ils y ajoutent la plus grande quantité possible d’informations pouvant servir à joindre l’électeur.

Numéros de cellulaire

« L’un des défis des partis politiques, c’est qu’il y a de moins en moins de lignes fixes avec des numéros de téléphone publiés, dit Yanick Grégoire, directeur des communications du Parti québécois. Il faut travailler davantage avec des cellulaires et des adresses courriel. »

Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Depuis avril, le PLQ utilise pour la première fois une technologie américaine. Sa toute nouvelle plate-forme LibContact, dérivée du logiciel du Parti démocrate, peut associer le nom des électeurs à des dizaines d’informations, dont leur origine ethnique, pour certains membres du parti l’ayant déclarée.

« Le principal objectif est d’identifier des sympathisants pour les inciter à sortir voter le jour du scrutin et maximiser notre sortie de vote », explique Maxime Roy, directeur des communications du PLQ.

Quand ils cogneront à votre porte, les bénévoles des trois plus grands partis auront même accès à toute l’information disponible sur vous au bout des doigts, à partir de leur téléphone, puisque le PLQ, le PQ et la CAQ ont tous mis au point une version « mobile » de leurs logiciels respectifs.

Et bien sûr, les formations politiques peuvent aussi compter sur l’empire Facebook. Aucune ne s’en prive : les partis achètent tous des publicités qui ciblent directement votre profil quand vous naviguez sur le fameux réseau social.

Le DGEQ s’inquiète

Le Directeur général des élections du Québec est préoccupé : les partis amassent trop d’informations sur les citoyens sans leur consentement, avec un minimum de protection pour leur vie privée, dit-il.

Dans son dernier rapport, le chien de garde de la démocratie recommande notamment de ne plus inclure le sexe et la date de naissance des citoyens dans la liste électorale envoyée aux politiciens.

Selon le Directeur général des élections (DGEQ), ces informations ne sont pas nécessaires pour communiquer avec les électeurs. « Le Québec est la seule province au Canada à donner ce type de renseignement », souligne-t-il.

Précieuse date de naissance

Le Parti libéral est le seul à appuyer le DGEQ sur ce point. « S’il y a consensus entre les partis, nous pourrons nous pencher sur cette question lors d’un prochain mandat », dit Maxime Roy, directeur des communications.

Comme tous les partis cependant, les libéraux ciblent eux aussi les électeurs selon leur âge et leur sexe.

« Si un jour on nous oblige [à se passer de ces informations], on va fonctionner avec les impondérables, mais j’aimerais mieux fonctionner avec ! » dit pour sa part Brigitte Legault, directrice générale de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Chez Québec solidaire, la présidente Nika Deslauriers craint que les partis ne se mettent à acheter les données à des fournisseurs privés si le DGEQ communique moins d’information. « Il faut avoir quand même un moyen d’entrer en contact avec des citoyens », dit-elle.

Une loi morte au feuilleton

Le DGEQ déplore aussi n’avoir « aucune assise légale » pour « vérifier les méthodes de récolte de données personnelles des électeurs », selon sa porte-parole, Stéphanie Isabel.

Le projet de loi 188 pour lui donner de tels pouvoirs est d’ailleurs discrètement mort au feuilleton.

Présenté tardivement le 6 juin par la ministre de la Réforme des institutions démocratiques Kathleen Weil, il devait permettre au DGEQ d’examiner comment les partis collectent et utilisent les renseignements sur les électeurs.

Québec disait vouloir faire adopter rapidement la loi « par consensus », mais la CAQ et le Parti québécois ont refusé de procéder dans l’urgence.

« On avait un travail d’opposition à faire, dit Bruno-Pierre Cyr, attaché de presse du chef péquiste Jean-François Lisée. Nous ne sommes pas responsables de leur turpitude. »

Le DGEQ devait commencer ses vérifications en août, en pleine frénésie préélectorale, déplore Brigitte Legault.

« Le problème, c’était le timing ! »

Vos infos personnelles entre les mains des partis

Pour tout le monde, dans la liste électorale...

► Nom et prénom

► Adresse du domicile

► Date de naissance

► Sexe

► Autre(s) électeur(s) habitant à la même adresse

Selon les partis, ils peuvent y ajouter, dans la mesure du possible...

► Un numéro de téléphone

► Un courriel

► Un historique de l’implication auprès du parti : réponses à des campagnes, dons, bénévolat, etc.

► La langue préférée pour les communications avec le parti

► La langue parlée à la maison

► Des mots clés sur des enjeux qui vous touchent, en fonction de réponses à des appels de pointage, à du porte-à-porte, à des pétitions ou à des campagnes sur des microsites en ligne (environnement, souverainisme, fédéralisme, 3e lien à Québec, assurance dentaire, etc.)

► Vos choix politiques : libéral ? péquiste ? caquiste ? solidaire ?

► Si vous êtes hostile au parti

► Ethnicité (Québécois d’origine, Canadien anglais, Italien, Chinois, Haïtien, Arabe, etc.)

► Une association à un groupe sociodémographique sur la base de l’adresse, comme :

Immigrant à faible revenu dans Parc-Extention, à Montréal

Francophone pauvre dans le quartier Limoilou, à Québec

Revenu élevé pour un habitant de Westmount ou Sillery

Un groupe d’âge sur la base de la date de naissance

Un groupe d’électeurs précis sur la base tant de la géographie que de l’âge : milléniaux tendance du Plateau Mont-Royal, retraités de Shawinigan, etc.

► Une évaluation des probabilités que l’électeur vote en faveur du parti, calculée par un algorithme, en fonction de son adresse, des derniers résultats électoraux et des données sociodémographiques

► Un compte Facebook ou un autre média social (peu répandu)

► Des commentaires des bénévoles sur l’électeur