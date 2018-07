«Shock and Awe», au-delà de la propagande

Woody Harrelson et James Marsden se donnent la réplique dans ce film de Rob Reiner, au titre emprunté à l’opération de relations publiques américaine visant à justifier la guerre d’Irak en 2003.

Ce «Shock and Awe», littéralement «Choc et effroi», est le nom d’une tactique militaire visant à écraser l’ennemi rapidement. C’est également le nom informel donné à la campagne d’information effectuée par le gouvernement de George W. Bush pour justifier l’invasion de l’Irak et le renversement de Saddam Hussein en 2003.

Au cœur de cette campagne de relations publiques et des déclarations de Donald Rumsfeld, Dick Cheney et George W. Bush, des «faits» distillés aux médias de manière à faire basculer l’opinion internationale. Au milieu, les journalistes du consortium Knight Ridder, notamment Jonathan Landay (Woody Harrelson) et Warren Strobel (James Marsden), épaulés par leur éditeur John Walcott (Rob Reiner), qui ne croient pas à la version officielle.

Sous-intrigues maladroites

«Shock and Awe» débute en 2002 et tant Landay que Strobel sont sceptiques. Ils commencent donc à creuser et à fouiller, à interroger des sources, le tout avec la bénédiction de leur patron.

Ce faisant, ils vont à l’encontre du discours officiel, relayé par des prestigieuses publications comme le «Washington Post» ou le «New York Times» (violemment critiqué dans ce long métrage, notamment par la voix de Milla Jovovich qui tient le rôle de l’épouse de Landay).

N’ayant pas ni l’inspiration ni le sens du souffle historique d’un Steven Spielberg («Le Post») ou d’un Alan J. Pakula («Les hommes du président»), le long métrage de Rob Reiner, au scénario écrit par Joey Hartstone («LBJ» et la télésérie «The Good Fight», dérivée de «Une femme exemplaire») ne parvient pas à remporter une adhésion totale du spectateur.

Quelques sous-intrigues maladroites (notamment celle d’un soldat, l’histoire d’amour entre James Marsden et Jessica Biel) donnent l’impression de vouloir faire du long-métrage de 90 minutes une œuvre grand public, ce qu’il ne peut être en raison de son sujet.

Néanmoins, les passionnés d’histoire contemporaine apprécieront avoir un premier regard critique sur les mensonges de l’administration Bush... en attendant que d’autres cinéastes et scénaristes s’y intéressent.

Note : 3 sur 5