Vincent Cassel et Romain Duris en eaux troubles

En se penchant sur la disparition d’un adolescent, le réalisateur français Erick Zonca développe un univers trouble, dans lequel évoluent un Vincent Cassel alcoolique et un Romain Duris ambigu. Entrevue avec le cinéaste, qui nous donne des détails...

Dany, fils de Raphaël (Jérôme Pouly) et de Solange (Sandrine Kiberlain), a disparu. C’est le commandant François Visconti (Vincent Cassel) qui hérite de l’enquête. Usé par le métier, alcoolique, il renifle chaque piste. Émergent bientôt des personnages troubles, dont Yan (Romain Duris), le prof de français qui semble cacher quelque chose, ou Marie (impressionnante Lauréna Thellier), la sœur trisomique de Dany.

De savoir que Gérard Depardieu devait incarner François Visconti et que Vincent Cassel l’a remplacé au pied levé modifie la perception qu’on a du policier dont l’enquête est une adaptation du roman «Une disparition inquiétante», de l’Israélien Dror Mishani.

«Gérard Depardieu a eu des problèmes de santé. On a cherché un comédien qui pouvait interpréter le personnage comme on le voulait, et Vincent Cassel s’est tout de suite imposé à nous. Il était libre, le ‘‘timing’’ correspondait. Évidemment, ç’a modifié le personnage, dans le sens où le profil de Vincent et le profil de Gérard, même physiquement, ne sont pas du tout les mêmes», explique Erick Zonca lors d’un entretien téléphonique avec l’Agence QMI.

«Dans nos têtes, on a complètement oublié le personnage interprété par Depardieu et on est partis, avec Vincent, sur un François Visconti complètement ‘castelisé’.»

Le policier du long-métrage n’a qu’un lointain rapport avec son alter ego romanesque, le cinéaste souhaitant offrir un enquêteur moins lisse. Ainsi, dans le film, il a un fils qu’il soupçonne lié à un trafic de drogue et pose un regard trouble sur Solange.

«On a complètement changé le personnage. Dans le roman, il n’est pas alcoolique, n’a pas d’enfant, n’est pas divorcé et ne va pas abuser de Solange. Il est complètement normal, pas du tout dysfonctionnel. Avec ma coscénariste Lou de Fanget Signolet, nous voulions reprendre les archétypes du policier dans certains films.»

L’énergie du plateau

Relations père-fils difficiles, abus sexuels, trisomie, Erick Zonca offre des personnages qui sortent des sentiers battus et échappent aux clichés. Ainsi, chacun des acteurs de ce drame possède une myriade de facettes qui se révèlent peu à peu.

La précision des dialogues et de la gestuelle tient une place importante dans ce suspense, mais cela n’a pas empêché le réalisateur de laisser le champ libre à ses interprètes.

«On s’était dit que ce serait au fur et à mesure de la lecture du film qu’on allait modifier, rectifier, amplifier, réduire les jeux.»

Ainsi, c’est au tournage que Romain Duris a fait évoluer Yan, le professeur de français particulier de Dany, qui reçoit ses élèves dans sa cave et qui s’immisce dans l’enquête.

«Il a apporté une certaine féminité au personnage, un peu de maniérisme. Quand il a enfilé la petite veste étriquée qu’il porte, il a tout de suite trouvé cette façon d’être et, ma collaboratrice et moi, ça nous a tout de suite plu. On est partis sur cette voie-là», détaille Erick Zonca.

Avec les acteurs, «c’est une question d’énergie, que ce soit avec Vincent, avec Romain ou avec Tilda Swinton quand j’ai tourné ‘‘Julia’’. En fait, ils me disent qu’ils me regardent beaucoup. Je n’indique pas aux acteurs comment jouer, je leur laisse une liberté, une marge de manœuvre pour qu’ils se sentent bien avec leur personnage et qu’ils inventent ce que je ne pourrais pas inventer.»

«Mais dans la mise en scène, il y a un ton qui est posé. Les acteurs s’en emparent ou pas, ça dépend des acteurs. J’aime bien quand c’est psychophysique, quand c’est gestuel. Vincent m’a dit qu’il m’avait emprunté la démarche bancale.»

«Fleuve noir» arrive sur les écrans du Québec dès le 3 août.