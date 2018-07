Les citoyens doivent éviter d’entrer en contact avec les coyotes

Trois enfants ont été attaqués en moins d’une semaine par un coyote dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville et pour Jennifer Marchand, les citoyens doivent éviter de les nourrir parce qu'ils «n’ont plus le réflexe de s’en aller».

En entrevue à TVA Nouvelles, l’éducatrice et naturaliste de formation explique que les coyotes ont peur de l’être humain. Par temps caniculaire, plusieurs citoyens ont donné des rafraichissements et ont approché les coyotes.

«On veut bien faire et on veut un contact privilégié, mais lorsqu’on fait ça, on change son comportement inné qui est d’avoir peur de l’être humain. On l’habitue à la présence d’êtres humains et il devient imprévisible», explique-t-elle.

«Triste, préoccupant et pas souhaitable»

Une première attaque a eu lieu le 22 juillet dernier dans ce secteur de la métropole; c’est un garçon de 5 ans qui a blessé.

Une fillette de 5 ans a elle aussi été attaquée par un coyote vendredi dans le parc Gabriel-Lalemant. Dans ces deux cas, on ignore la gravité des blessures subies par les enfants.

Vers 18h30 samedi, une fillette de 3 ans a été attaquée par un de ces animaux sauvages aperçus fréquemment en ville. L’événement est survenu au parc des Hirondelles.

«C’est une situation très triste et très préoccupante. Ce n’est pas souhaitable du tout», dit la spécialiste en entrevue à TVA Nouvelles.

Les coyotes sont présents partout en Amérique soit du Costa Rica à Chibougamau. Pour l’éducatrice et naturaliste Jennifer Marchand, le coyote est un animal qui s’adapte très bien aux zones urbaines. La présence de coyotes sur l’île de Montréal remonte aux années 1970 et «la plupart des gens ne savent pas qu’il y avait des coyotes».

Fréquemment observés

Montréal a documenté 379 signalements de coyotes sur son territoire entre juin 2017 et le 22 mars dernier. À cette date, cinq personnes avaient été mordues et onze chiens attaqués dans la métropole.

Pour tenter de régler le problème, la Ville a conclu un contrat de 29 228 $ avec un trappeur à la fin du mois de mars dernier.

Quelques conseils

-N'approchez pas et ne nourrissez pas les coyotes.

-Habituez les enfants à ne jamais s’approcher des animaux sauvages.

-Gardez les chiens en laisse dans les parcs et circulez uniquement sur les sentiers aménagés, comme l’exige la règlementation municipale.

-Si vous croisez un coyote, gardez votre calme et laissez à l’animal l'espace nécessaire pour s’enfuir

-Si le coyote ne part pas ou s’il a une réaction agressive :

-Donnez-vous un air imposant en levant vos bras.

-Faites du bruit ou criez pour l'apeurer.

-Vous pouvez lancer des objets dans sa direction, mais sans le viser directement pour ne pas le rendre plus agressif.

-Éloignez-vous en reculant lentement et en gardant un contact visuel avec l’animal. Évitez de lui tourner le dos. Ne courez pas.

-Composez le 911 en cas d’urgence.

Source: Ville de Montréal, Cohabiter avec le coyote à Montréal

Pour obtenir des renseignements sur le coyote ou encore pour signaler la présence d'un animal, il est possible d’appeler la ligne Info-Coyote au 438 872-COYO (2696).