Ottawa préoccupé par les élections non-démocratiques au Cambodge

Le Canada s'est dit «préoccupé» dimanche par les élections au Cambodge, dont il a estimé qu'elles n'avaient pas été «justes libres et équitables».

Notant que le premier ministre sortant Hun Sen et son Parti du peuple cambodgien «ont conservé le pouvoir à la suite des élections générales», le ministère des Affaires étrangères a relevé que «de très nombreux observateurs ont constaté que la campagne électorale a été assombrie par l'intimidation des électeurs et la manipulation des urnes».

«L'utilisation du pouvoir judiciaire pour harceler, intimider et éliminer l'opposition - y compris le dirigeant du Parti du salut national du Cambodge, M. Kem Sokha, qui reste emprisonné - et pour réprimer la société civile et la presse, n'est pas un signe d'élections libres, justes et équitables», a ajouté le ministère dans un communiqué.

Ottawa exhorte le gouvernement «à reconnaître les droits civils fondamentaux du peuple cambodgien, à rétablir les libertés d'expression et de participation politique et à libérer le chef de l'opposition, M. Kem Sokha, qui est détenu sans caution depuis près de 11 mois».

Le parti du premier ministre Hun Sen a revendiqué une victoire écrasante aux législatives de dimanche au Cambodge, un scrutin très controversé en l'absence de la principale force d'opposition dissoute en 2017.