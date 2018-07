Un suspect arrêté pour deux agressions, dont une sur un chien

Un homme dans la vingtaine a été arrêté relativement à deux agressions, dont une à l'endroit d'un chien, survenues dimanche matin dans le quartier Kitsilano, à Vancouver.

Le service de police de Vancouver a indiqué que vers 7 h 15, heure locale, elle avait été informée que quelqu’un avait été poignardé sur la 13e Avenue Ouest près de la rue Arbutus. À cet endroit, les patrouilleurs ont trouvé un homme, également dans la vingtaine, sérieusement blessé. Il a immédiatement été conduit à l’hôpital par ambulance.

Puis, quelques minutes après, un autre appel est entré, cette fois à propos d’un autre homme, blessé à la poitrine et en possession d’un couteau, qui marchait dans la rue à moins d’un kilomètre de l’endroit où le premier homme a été trouvé.

«Alors que des policiers se dirigeaient rapidement vers la scène, le suspect aurait approché une femme qui promenait son chien et aurait poignardé le chien», a indiqué la police dans un communiqué, précisant que «la femme n’a pas été physiquement blessée».

Selon le service de police, le suspect, qui saignait toujours, a résisté à son arrestation et s’est battu avec les patrouilleurs dépêchés sur les lieux «jusqu’à ce qu’il soit maîtrisé à l’aide d’une arme à impact».

Une fois arrêté, le suspect a aussi été conduit à l’hôpital en raison de sa blessure à la poitrine, apparemment causée par un couteau.

Quant au chien, il a été envoyé d’urgence dans un hôpital vétérinaire pour y être soigné.

Des agents de police dépêchés sur les lieux ont aussi été blessés, mais leurs blessures sont mineures, selon le service de police.

Selon les premiers éléments de l’enquête, «le suspect et la victime de la 13e Avenue Ouest se connaissaient et s’étaient bagarrés avant que le suspect se dirige vers le secteur de la rue Yew et de la 4e Avenue Ouest où il a été arrêté».

La police a indiqué que des agents passeraient la journée à recueillir des preuves dans le secteur.