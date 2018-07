Un week-end bruyant avec Heavy Montréal

Malgré les discussions entreprises entre Montréal et Saint-Lambert, le volume ne semble pas avoir baissé lors du premier gros festival de l’été au parc Jean-Drapeau.

Entre 50 et 70 décibels ont été enregistrés en moyenne ce week-end à Saint-Lambert et près d’Habitat 67 pendant que le festival Heavy Montréal battait son plein sur l’île Notre-Dame.

C’est la première fois qu’on pouvait suivre en temps réel les mesures du son comptabilisées par trois sonomètres placés au parc Jean-Drapeau, à Saint-Lambert et près d’Habitat 67. Un site a été mis en ligne la semaine dernière dans le cadre d’un projet-pilote.

La mairesse de Montréal Valérie Plante n’a pas fixé cette année de limite de bruit au parc Jean-Drapeau puisque les ententes étaient déjà signées, assurant que le scénario serait différent l’année prochaine.

Samedi, 52,9 décibels en moyenne ont été enregistrés entre 7h et 19h à Saint-Lambert, contre 59,8 décibels entre 19h et minuit. Dimanche, les moyennes sur les 15 dernières minutes, relevées aux heures, variaient de 52 à 55 décibels entre 13h30 et 21h30.

Selon une échelle du ministère de la Santé, le bruit peut commencer à devenir dérangeant à partir de 50 dB(A), qui est l’équivalent d’une pluie modérée ou d’une machine à laver.

Les données sont colligées en dB(A), des décibels pondérés pour simuler ce qu’entend l’oreille humaine. L’intensité du bruit peut varier selon plusieurs facteurs, comme la force des vents et la circulation automobile.

Depuis le 5 juillet, les moyennes de jour et de soir varient entre 47 et 62 décibels dans cette ville de la Rive-Sud.

En novembre 2014, la Ville de Saint-Lambert avait révélé ses mesures sur le bruit prises par un ingénieur pendant l’été lors des concerts au parc Jean-Drapeau. Pendant le festival Osheaga, 62 décibels avaient été enregistrés à 1,5 km de la scène, et 58 décibels à 2,5 km.

À l’époque, l’ancien maire de Saint-Lambert Alain Dépatie avait qualifié le bruit en provenance du parc d’«excessif, intolérable et insupportable », selon Radio-Canada.

Bruit trop fort

François Girard, du groupe citoyen Silence Saint-Lambert, est demeuré samedi à l’intérieur de sa maison en raison du bruit occasionné tout au long de la journée par le festival.

«À 22h, c’était la totale. Il y avait les feux d’artifice [de L'International des Feux Loto-Québec] en même temps. Une explosion complète. On écoutait une émission et on l’a arrêtée, on n’entendait plus rien», a-t-il indiqué, préférant passer la journée de dimanche à l’extérieur de sa ville. Une moyenne de 90,7 décibels a été relevée samedi au parc Jean-Drapeau entre 22h et 23h, et de 64,8 à Saint-Lambert.

Le sonomètre de Saint-Lambert, placé à faible hauteur dans une cour, serait situé dans un endroit inapproprié loin de la zone la plus touchée, selon François Girard.

Samedi après-midi, ce dernier a enregistré sur une application sur son téléphone des pointes de 72 à 74 décibels, alors que le sonomètre montrait plutôt des moyennes entre 52 et 54 décibels. Selon lui, l'intensité du bruit est sensiblement la même depuis les derniers étés.

«Au cours de l’été, il sera peut-être possible de modifier l’emplacement du sonomètre à Saint-Lambert si on se rend compte que le bruit est vraiment plus élevé quelques rues plus loin. En même temps, si on le change de place, cela risque de fausser les données recueillies jusqu’à maintenant», a avancé la conseillère municipale dans Saint-Lambert France Désaulniers, rappelant que cette décision revient au comité de travail formé par Montréal, Saint-Lambert et la Société du parc Jean-Drapeau.

Selon l'élue, l’important est que le dialogue soit rétabli entre les parties, qui souhaitent toutes arriver à trouver des solutions au problème du bruit.

D'après Mme Désaulniers, le comité de travail organisera une rencontre avec les citoyens de Saint-Lambert en septembre pour faire le bilan, après celle qui s’est tenue en juin.

Les données récoltées cet été seront ensuite analysées pour proposer un plafond maximal de décibels qui pourrait être mis en place au printemps 2019.

Moyennes en décibels enregistrées pendant Heavy Montréal

Samedi

Au parc Jean-Drapeau: 83,8 (7h-19 h) – 87,5 (19h–minuit)

À Saint-Lambert: 52,9 (7h-19 h) – 59,8 (19h-minuit)

Près d’Habitat 67: 66,9 (7h-19 h) – 69 (19h-minuit)

Dimanche

Près d’Habitat 67: 66,9 (7h-19 h)

Les données moyennes pour le parc Jean-Drapeau et Saint-Lambert n’étaient pas encore disponibles dimanche en fin de soirée.