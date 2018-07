CGI décroche un contrat de 530 millions $ US aux États-Unis

Le groupe montréalais CGI a annoncé lundi qu’il avait décroché un contrat de 530 millions $ US sur six ans pour «l'amélioration continue de la posture de cybersécurité et la sensibilisation au risque» des organismes du gouvernement américain.

Les organismes bénéficiaires sont ceux qui participent au programme DEFEND C du département de la Sécurité intérieure des États-Unis.

Dans le cadre de ce contrat, CGI offrira notamment «de nouvelles capacités et des solutions rentables grâce à des environnements de sécurité normalisés».

«L'entreprise améliorera également la visibilité des cyberrisques au sein des organismes grâce à une vision centralisée des risques de sécurité dans l'ensemble de l'infrastructure gouvernementale», a précisé la compagnie montréalaise spécialisée dans les technologies de l’information.

CGI a souligné qu’«au terme du projet, le gouvernement fédéral bénéficiera d'une vision considérablement améliorée de la situation de risque des ressources numériques des organismes du Groupe C».