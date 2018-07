Desjardins suscite la grogne dans Verdun

L’annonce du retrait d’un guichet automatique dans l’arrondissement de Verdun, à Montréal, suscite de la grogne des citoyens.

D’ailleurs, l’opposition s’organise pour contrer le retrait de cet appareil, prévu le 27 août, dans un local de l’avenue Bannantyne, à l’angle de l’avenue Manning. Une pétition circule pour tenter de faire reculer les administrateurs de la Caisse.

«Autrefois, on disait Caisse populaire Desjardins, mais le mot populaire a été enlevé, parce que le peuple, on ne veut plus le voir, explique l’instigateur du mouvement, Denis Rolland. On veut voir votre argent, mais vous, on ne veut plus vous voir.»

Il affirme que cette décision de la Caisse Desjardins de L’île-des-Sœurs-Verdun «est la preuve manifeste que la directrice, Marie-France Boyer pour ne pas la nommer, a subi l’ablation du cœur comme tous ces dirigeants d’entreprise qui ne pensent qu’en termes comptables».

M. Rolland soutient que le guichet est encore utilisé régulièrement par clients de la Caisse.

Le Mouvement Desjardins n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de TVA Nouvelles concernant cette histoire.