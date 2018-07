Difficile cohabitation entre joueurs de baseball et propriétaires de chiens

L’utilisation de terrains de baseball comme parcs canins en l’absence des joueurs suscite de la grogne dans l’arrondissement d’Anjou, dans l’est de Montréal.

Le projet en vigueur depuis quelques années exaspère des dirigeants de l’association locale de baseball mineur, parents et joueurs qui demandent aux élus de revenir sur leur décision et d’interdire cette deuxième vocation donnée aux parcs de baseball de Peterborough et Roger-Rousseau dans Anjou.

Des parents et leurs enfants rencontrés lundi matin par TVA Nouvelles au parc de Peterborough, alors qu’ils venaient disputer une partie amicale, affirment avoir découvert des excréments de chien sur le terrain.

«Souvent, les propriétaires de chiens ne sont pas responsables. Il y a régulièrement des excréments, les chiens urinent sur le terrain, font des trous. Je pense que ce n’est pas compatible avec les jeunes qui jouent au baseball», détaille Yves Harvey.

Des joueurs affirment aussi que certaines équipes de baseball, établies ailleurs en ville, refusent même de venir jouer à Anjou sur les terrains concernés.

«Ils disent qu’ils n’ont pas d’autres terrains pour faire des parcs à chiens, déclare M. Harvey. Là, on se bat avec la Ville; on parle avec des conseillers, et souvent, on voit qu’ils ne connaissent absolument rien au baseball.»

Joint par TVA Nouvelles, le maire de l’arrondissement Luis Miranda s’est dit surpris par ces réactions. M. Miranda dit marcher régulièrement dans les deux parcs en question et ne trouve pas d’excréments de chien. Il affirme que les propriétaires de chien ramassent les besoins de leur animal et font preuve de civisme.

Des sacs pour ramasser les déjections canines sont disponibles sur les lieux.