Il double son salaire en faisant l’épicerie des autres

Un enseignant de la Floride a réorienté complètement sa carrière en devenant un «magasineur» professionnel : une décision qui a changé sa vie pour de bon, mais aussi son compte de banque.

Ed Hennessey, qui a exercé son métier dans les salles de classe pendant 20 ans, fait maintenant un salaire dans les six chiffres.

En tant qu’enseignant, l’homme n’a jamais gagné plus de 50 000$ et a toujours eu de la difficulté à joindre les deux bouts. Il est père de deux enfants et compte d’importantes dettes d’étude.

Lorsqu’il enseignait, il avait donc toujours à occuper un deuxième emploi pour obtenir un salaire d’appoint. Il a travaillé pour Old Navy, Target, Uber et les défunts Blockbusters.

En 2015, Ed s’est ensuite tourné vers l’entreprise Shipt, spécialisée dans la livraison de paniers d’épicerie, et s’est rapidement bâti une clientèle fidèle qui lui a fait gagner des sommes intéressantes.

En 2017, il a donc pris une année sabbatique pour se consacrer uniquement à ses livraisons et a finalement complètement délaissé les classes pour faire le double de son ancien salaire. Il travaille entre 50 et 60 heures par semaine.

«C’est relaxant. Je suis dehors tout le temps. Je vois des gens et je suis mon propre patron. Je suis ce que je veux bien être», avoue-t-il.

Malgré tout, l’ex-prof se dit déçu d’avoir eu à abandonner sa passion.

«Quitter l’éducation, c’est effrayant et c’est aussi très triste», avoue l’homme de 45 ans.