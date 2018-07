Il s’accuse des meurtres de sept femmes rencontrées en ligne

Un homme arrêté à Los Angeles la semaine dernière s’accuse de sept meurtres de femmes commis dans plusieurs régions des États-Unis.

Danueal Drayton a plaidé non coupable lundi après-midi à des accusations de tentative de meurtre et de viol.

Il avait été arrêté mardi dernier après avoir séquestré une femme de 28 ans après avoir essayé de la tuer.

Selon la police, il aurait rencontré la jeune femme sur une application de rencontre.

Le suspect aurait par ailleurs avoué aux enquêteurs avoir tué deux femmes dans le Connecticut, une dans le Bronx, d’autres dans l’État de New York et peut-être une dernière en Californie rapporte le New York Daily News.

Il n’y aurait cependant pas de preuve qu’il ait tué ces femmes et les services de police de New York et de Los Angeles n’ont pas commenté ces informations pour le moment.

Par ailleurs, la santé mentale de Danueal Drayton semble fragile.

L’homme aurait en effet eu un comportement étrange lors de sa comparution lundi, car il refusait d’être filmé.

Il se serait caché dans un coin du tribunal, se serait allongé au sol en marmonnant de façon incohérente selon CNN.

Il aurait demandé de voir un médecin pendant la comparution.

Il aurait dit pendant son interrogatoire par les policiers la semaine dernière que son corps avait agi, pas son esprit.

«Je ne voulais pas faire cela, mais mon corps m’a obligé à le faire», aurait-il lancé.