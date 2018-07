Jeux en ligne: des prédateurs habiles et qui prennent leur temps

Les prédateurs qui sévissent sur les jeux en ligne comme Fortnite, dans lequel un pédophile a poussé un jeune Québécois à lui envoyer des photos de lui nu, s’adaptent toujours pour s’approcher de leurs victimes, explique la directrice générale du Centre Cyber-Aide, Cathy Tétreault.

Comme dans le monde réel, ils ciblent les endroits populaires et fréquentés par les jeunes. Ces prédateurs restent «à jour», mentionne Mme Tétreault.

«Il y a deux ans, c’était un autre jeu, des médias sociaux, des sites, des applications, peu importe», explique-t-elle. Bref, avec «tout ce que les jeunes aiment».

Développer son jugement critique

Pour éviter des situations dangereuses pour les enfants, Mme Tétreault recommande de les aider à «développer le jugement critique», notamment en leur expliquant qu’il est possible qu’ils reçoivent des demandes qui les mettent mal à l’aise, comme envoyer des photos d’eux ou se dévêtir devant la caméra.

Reste que la frontière de l’écran complique le tout, rendant plus ardu de savoir à qui on a affaire.

«C’est difficile pour [le jeune] d’établir si c’est quelqu’un de bien ou pas, soulève Mme Tétreault. La personne va être très manipulatrice. Pour le jeune, c’est plus difficile de voir que c’est une personne qui est malsaine. »

Des mois d’attente

Les prédateurs utilisent différentes méthodes pour pousser leurs victimes à poser des gestes qu’ils ne feraient pas en personne. Ils vont utiliser les besoins qu’ils sentent chez l’enfant, par exemple être valorisé. Au fil du temps et des conversations, les prédateurs vont s’immiscer dans une équipe, vont en cibler un plus vulnérable et développer une relation de confiance.

«Ce n’est pas parce qu’ils sont déviants qu’ils ne sont pas intelligents. Ils vont parfois prendre quelques mois avant de demander des choses osées», explique Mme Tétreault, soulignant au passage que dans ces situations, ce sont souvent des jeunes garçons qui sont les victimes.

Plus d’information au www.centrecyber-aide.com/