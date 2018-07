Les producteurs de grains réclament de l’aide

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) demandent aux gouvernements du Québec et du Canada un soutien financier pour faire face à leurs concurrents américains qui se sont vus octroyer une aide financière de 12 milliards US $ par le gouvernement des États-Unis.

«Cette aide spéciale confirme les impacts de cette guerre commerciale internationale sur l'agriculture et sur les revenus des producteurs agricoles du Québec et du Canada», a déploré Christian Overbeek, président des PGQ, dans un communiqué publié lundi.

Pour lui, ces subventions américaines «menacent d'amplifier l'instabilité et la chute des prix mondiaux, en plus de creuser directement l'écart du soutien gouvernemental qui favorise nos concurrents».

Les PGQ indiquent que selon les prévisions actuelles, entre 2016 et 2018, le soutien de base pour le maïs et le soya sera d'environ 47 $ par hectare au Québec, mais de 80 $ par hectare aux États-Unis, soit près de deux fois plus élevé. Pour ce qui est de l'assurance récolte, entre 2010 et 2016, le soutien annuel moyen net s'est établi à 5 $ par hectare au Québec, mais à 57 $ par hectare aux États-Unis, soit 10 fois plus élevé.

Le 13 juin dernier, PGQ avaient demandé à tous les partis politiques du Québec, en vue des prochaines élections, de s'engager à mettre en place des programmes de sécurité du revenu et de gestion des risques qui soient adaptés au secteur des grains et qui permettraient d’«affronter une crise majeure qui provoquerait un cycle prolongé de bas prix», a indiqué M. Overbeek.