Montréal veut nommer un parc et non une rue en son honneur

La famille d'une professeure de piano importante dans l'histoire de Montréal est déçue que la Ville veuille nommer un parc en son nom, alors que l'ex-maire Denis Coderre avait promis une rue.

«La famille Peterson-Sweeney est non seulement entièrement déçue de cette décision, mais aussi de la façon dont elle a été exécutée», a réagi lundi par courriel Céline Peterson, la fille du célèbre pianiste jazz montréalais Oscar Peterson.

Daisy Peterson Sweeney est une pianiste et professeure de musique qui a entre autres enseigné à son frère Oscar et à Oliver Jones. Elle a aussi cofondé la Montreal Black Community Youth Choir, chœur qui est devenu plus tard la Montreal Jubilation Gospel Choir.

La musicienne et figure de la communauté noire de Montréal est décédée le 11 août 2017 à l’âge de 97 ans. Quelques jours plus tard, le maire de Montréal Denis Coderre avait annoncé sur Twitter qu’il avait parlé à Oliver Jones et lui avait promis de «s’assurer qu’il y aura sous peu une rue en l’honneur de Daisy Peterson Sweeney». Il avait rappelé son annonce lors de ses funérailles.

En mai, l’administration de Valérie Plante a plutôt informé la famille de la défunte que le parc Guy-Paxton dans l’arrondissement de Ville-Marie porterait son nom. «C’est un tout petit espace qui peut être utilisé tout au plus comme une aire pour chiens et un lieu pour le compost», a indiqué Céline Peterson.

Après avoir reçu une lettre l’informant de cette décision, la famille a fait savoir sa déception par écrit à la Ville, qui a répondu par une lettre standardisée. Mme Peterson déplore le manque de communication, de respect et de responsabilité de la Ville.

Selon cette dernière, la famille — originaire du quartier de la Petite Bourgogne dans le Sud-Ouest — avait espéré que la rue Delisle serait nommée, ou nommée de façon secondaire, en l’honneur de Daisy Peterson Sweeney.

Une solution

La mairesse de Montréal Valérie Plante a assuré lundi lors d’un point de presse qu’il était important de bien honorer la mémoire de la pianiste, et que son administration pourra se rasseoir avec la famille pour trouver une solution qui lui convient, si elle n’est pas d’accord avec la proposition du parc par les services de la Ville.

Son administration a indiqué que des investissements sont prévus pour réaménager le parc, et dénommer une rue pour la renommer n’est pas privilégié par le service de la toponymie de la Ville.