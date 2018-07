Québec refuse la demande d’aide du Patro de Jonquière

Le Patro de Jonquière a vu sa demande de financement pour la construction d'un nouveau gymnase être refusée par le gouvernement du Québec.

Le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, a fait connaître sa décision avec une lettre d'une dizaine de lignes. Le document n’explique pas la raison du refus.

Depuis 2013, 2 millions de dollars ont été amassés pour la réalisation du projet. Il manquait toutefois une aide de 2 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec pour le concrétiser.

L'édifice actuel date de 1947 et ne répond plus à la demande. Des locaux doivent être loués et des jeunes, une cinquantaine cette année, se voient l’accès refusé par manque d'espace.

Le conseil d'administration de l’établissement n’a toutefois pas l’intention de baisser les bras. Il envisage même procéder à une nouvelle campagne de socio-financement.