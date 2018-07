Sean Paul exprime son soutien à Demi Lovato et condamne l'industrie musicale

De nombreuses vedettes de la musique ont témoigné publiquement leur soutien à Demi Lovato, alors qu’elle se trouve en soin pour une présumée surdose.

Pour le chanteur Sean Paul, la situation dans laquelle se retrouve Demi Lovato est due à la charge de travail et la pression mises sur les musiciens par l’industrie.

«L’industrie de la musique en elle-même est très excessive. Nous sommes toujours en studio, nous nous produisons sur scène, nous voyageons et parfois on ressent le besoin de faire une pause, et cette pause est d’aller vers des choses qui ne reposent pas, a-t-il confié au Daily Star. Je veux juste envoyer mon amour à Demi. C’est une belle femme et une super artiste. Il n’y a pas de honte. C’est juste que certains sont capables de réaliser dans quelle spirale ils entrent avant que ce ne soit trop tard. L’aide n’arrive pas toujours quand on en a besoin.»

Demi Lovato, qui avait récemment révélé avoir rechuté après six ans de sobriété, se remettrait au Cedars-Sinai Hospital de Los Angeles. Son équipe est restée discrète depuis l’incident, mais ce dimanche, sa danseuse Dani Vitale a adressé un message à ses fans sur Instagram en affirmant qu’elle n’était pas avec la chanteuse au moment des faits, mais qu’elle se trouve «à ses côtés désormais et je le resterai parce qu’elle est tout pour moi, comme pour vous tous».

Elle a aussi demandé aux fans de Demi Lovato de bien réfléchir avant d’envoyer des messages négatifs en ajoutant : «Il n’y a pas besoin de négativité de la part des personnes qui sont inquiètes pour Demi actuellement. Il y en a trop dans ce monde comme ça... Rappelez-vous que nous l’aimons tous plus que nous pouvons le décrire. Merci de continuer à lui envoyer des messages d’amour pendant son rétablissement.»

L’acteur Kelsey Grammer, qui s’est battu contre ses dépendances aux drogues et à l’alcool, a aussi donné des conseils à la vedette de 25 ans lors d’un entretien accordé à Entertainment Tonight. «Pardonne-toi. C’est de cela dont il s’agit. Quelqu’un m’a dit il y a longtemps, un mec intelligent, qui a dit : “Toute forme de dépendance est vraiment le résultat d’une douleur non résolue”, et cela s’est avéré vrai pour moi, car j’ai avancé dans la vie depuis, et c’est pour cela que je donne ce conseil», a-t-il expliqué.