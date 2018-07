Semaine mitigée, entre soleil et pluie

La semaine va débuter sous le soleil, mais la pluie va rapidement refaire son apparition, dès mercredi.

La journée de lundi sera ensoleillée pour la plupart des secteurs du Québec. Quelques nuages et possiblement de la pluie pourraient perturber le ciel avec un risque d’orages dans l’ouest, au cours de l’après-midi. Un faible risque d’averses est également à prévoir en Mauricie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À Montréal, le soleil sera bien présent et le mercure affichera 28 °C. À Québec, le soleil brillera le matin, mais dans l’après-midi, il faudra s’attendre à une alternance de nuages et de soleil avec 30 % de probabilité d’averses. Côté température, ce sera agréable, environ 26 °C.

Mardi, le soleil brillera un peu partout sur la province. À Montréal et à Québec, la journée sera ensoleillée et il fera 30 °C.

C’est dans la nuit de mardi à mercredi que tout va se gâter avec l’arrivée d’un système dépressionnaire qui amènera de la pluie sur la plupart des secteurs. La pluie devrait tomber toute la journée à Montréal et Québec. Le scénario sera similaire jeudi, avec des averses sur l’ensemble du Québec.

Vendredi, le soleil devrait refaire son apparition progressivement: une alternance soleil et nuages est prévue un peu partout, et les températures vont elles aussi augmenter.