Une intervention simple qui peut sauver une vie

Pour venir en aide à une personne inanimée, il ne faut jamais hésiter à faire un massage cardiaque en attendant l’arrivée des secours, assure la Croix-Rouge. Cette intervention améliore grandement les chances de survie à l’hôpital.

Voyez dans la vidéo ci-dessus une démonstration des gestes à poser après s’être assuré qu’une personne ne répond pas et ne respire plus.

«L’important, c’est de masser et de ventiler et de le faire tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas d’aide. Tant qu’on le fait, on maintient en vie la personne. Ça peut faire une différence. Il ne faut jamais hésiter», a assuré Sylvie Santerre, coordonnatrice du programme de prévention et de sécurité à la Croix-Rouge canadienne.

Mme Santerre insiste sur le fait qu’on ne peut pas nuire à la situation, même si le cours n’a pas été suivi.

Par ailleurs, un cours de réanimation cardio-respiratoire (RCR) ne prend que quelques heures et peut permettre de sauver une vie.