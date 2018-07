Une nouvelle pénurie d’EpiPen redoutée en août

Après deux ruptures de stock depuis janvier, Pfizer a averti lundi que ses auto-injecteurs EpiPen pourraient de nouveau être en pénurie au Canada le mois prochain.

Il n’y aura pas de nouvelle livraison du produit avant la fin du mois d’août. «D’ici à ce prochain réapprovisionnement, il est possible qu’il y ait pénurie d’auto-injecteurs EpiPen à 0,3 mg dans les pharmacies de détail», a expliqué la compagnie pharmaceutique dans un communiqué.

Santé Canada a prévenu de son côté que les stocks s’épuiseront «probablement dans les jours ou semaines à venir».

Le produit EpiPen Jr de 0,15 mg demeurera disponible, mais en quantités limitées.

Deux pénuries d’auto-injecteurs EpiPen ont déjà été rapportées par Pfizer cette année, en janvier et en avril. C'est un défaut de fabrication qui en est la cause.

«Nous comprenons les problèmes que cette situation continue de poser pour les patients et nous en sommes désolés», a fait savoir l’entreprise.

L’EpiPen sert à administrer en cas d’urgence une dose d’adrénaline aux patients qui risquent de faire une réaction allergique potentiellement mortelle. Il n’y existe aucune alternative au produit sur le marché canadien.

Santé Canada a rappelé lundi qu’un auto-injecteur est bon jusqu’à la dernière journée de son mois de péremption.

Dans un cas où une personne ne disposerait que d’un injecteur expiré, Santé Canada recommande d’utiliser le produit périmé et d’appeler immédiatement le 9‐1‐1. «Que le produit soit périmé ou non, vous devriez vous rendre à l’hôpital le plus près dès que possible après l’administration du produit, comme il est indiqué sur l’étiquette», a expliqué l’agence fédérale dans un communiqué.