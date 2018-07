WSP met la main sur la compagnie américaine Louis Berger

La firme d’ingénierie WSP continue de grossir en avalant Louis Berger, une entreprise américaine qui emploie 5000 personnes aux États-Unis, mais aussi en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine.

La compagnie montréalaise payera 400 millions $ US dans cette transaction qui vise à augmenter significativement ses activités américaines dans les secteurs du transport et de l’infrastructure, dont les activités portuaires et maritimes, ainsi que de l’environnement et de l’eau.

«Cette acquisition nous permettra également d’accroître notre présence dans les zones géographiques déjà dans notre ligne de mire, comme l’Europe continentale. Enfin, l’acquisition intensifiera notre présence dans le secteur fédéral américain puisque Louis Berger a développé une expertise et acquis une expérience dans les contrats gouvernementaux (y compris le développement militaire, économique et institutionnel fédéral)», a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP, par communiqué.

La firme québécoise estime que l’ajout de Louis Berger lui permettra de doper ses revenus annuels de 480 millions $ US. Les coûts d’intégration et de restructuration sont évalués à 50 millions $ US, mais des économies d’échelle annuelles de 15 millions $ US sont prévues.

«Nous nous concentrerons maintenant sur l’intégration des activités aux États-Unis et dans d’autres régions qui se sont avérées être des moteurs de croissance, tout en poursuivant la restructuration internationale entreprise par Louis Berger», a précisé Alexandre L’Heureux.

Environ 70 % des revenus de Louis Berger proviennent des États-Unis. Cette entreprise a œuvré dans des projets médiatisés comme ceux à la Statue de la Liberté, au World Trade Center ou concernant l'alimentation temporaire en énergie à Porto Rico après la dévastation de l'ouragan Maria l’an dernier.