440 km de marche en Suède pour son père atteint d'une tumeur

Une trentenaire de Québec marchera 440 km dans le nord de la Suède dans le but d’amasser des fonds pour la recherche sur les maladies de l’œil. Une cause qui lui tient à cœur, car son père est atteint d’un mélanome uvéal, une tumeur difficile à éliminer.

Dans quelques jours, Élise Charbonneau décollera vers Abisko, en Suède, afin d’affronter la mythique Kungsleden, qui signifie la «voie royale» en français.

Au printemps, son père de 65 ans, Ronald Charbonneau, a reçu un diagnostic de récidive d’un cancer de l’œil.

«Ça faisait longtemps que je pensais faire quelque chose du genre. J’ai choisi de donner directement à la recherche parce que mon père a été directement impliqué là-dedans. C’est une cause qui me tient vraiment à cœur, qui n’est pas vraiment subventionnée par les gouvernements», a-t-elle expliqué.

Cette excursion nordique ne sera pas de tout repos et plusieurs défis attendent l’employée du CHU de Québec. La route se trouve en Laponie, en haut du cercle polaire.

Montagnes, plans d’eau, plaines désertiques, forêts: Élise espère accomplir le parcours sinueux en un mois. «Mon objectif est de faire environ 16,5 km par jour et de le faire en 30 jours. Ça me paraît réaliste et ce serait l’idéal», dit-elle.

Le paysage sauvage devrait lui en mettre plein la vue, alors que les aurores boréales devraient émerveiller ses nuits.

Pleine autonomie

Pour financer son périple qui doit débuter le 15 août, Élise a vidé ses économies.

«Je pars seule, en autonomie, explique-t-elle. Il y a des refuges sur le chemin, mais je vais essayer d’être en camping tout le long, traîner ma nourriture et mon panneau solaire pour l’électricité», explique la jeune femme, soulignant que tous les fonds vont directement à la Fondation des maladies de l’œil.

Pour elle, il s’agira d’un voyage introspectif, presque spirituel. «Je vais être seule. Ce sera une introspection, sur mon rapport avec la mort. Je ne suis pas vraiment ésotérique, mais, oui, c’est un peu spirituel, mon affaire. Ce sera un défi physique, psychologique et une quête sur le sens de la vie», explique-t-elle.

Refus des traitements

Le père d’Élise a subi des traitements avec une plaque d’iode radioactif, mais cela n’a pas été un succès. Il a refusé d’autres traitements plus chimiques, car il désire avoir une bonne qualité de vie à moyen terme, d’autant qu’il n’a pas de métastases.

«Il n’a pas envie de faire de l’acharnement thérapeutique, explique-t-elle. Mon père est un homme tellement généreux. Il a été généreux toute sa vie avec tout le monde qu’il a croisé sur sa route. J’ai envie de perpétuer ça et le faire pour lui», conclut-elle.

Qu’est-ce que le mélanome uvéal ?

Tumeur qui occasionne d’importants troubles de la vue

Dans 50 % des cas, il provoque le décès de la personne

Les symptômes

Une baisse de l’acuité visuelle

Une tache dans le champ visuel (scotome)

Des flashes, ou phosphènes, qui se répètent toujours au même endroit sur le même œil

Le traitement

Protonthérapie et curiethérapie (plaque d’iode radioactif)

Pour donner: www.fondationdesmaladiesdeloeil.org/fr/don-individuel.php