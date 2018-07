5N Plus veut doubler sa production à Montréal

L’entreprise 5N Plus compte doubler la capacité de production de son usine montréalaise de matériaux semi-conducteurs de haute pureté.

La compagnie a souligné par communiqué que cette expansion répond à une demande croissante pour les matériaux semi-conducteurs spécialisés, «qui sont en train de devenir les matériaux de choix pour les technologies de détection et d'imagerie avancées utilisées dans une nouvelle génération d'instruments médicaux, ainsi que pour les applications de sécurité et de défense».

«Étant donné l'adoption d'exigences plus rigoureuses dans les secteurs des soins de santé, de la sécurité et de la défense, 5N Plus se trouve dans une position unique pour tirer parti des possibilités qui s'offrent à elle. Cet investissement servira non seulement à répondre à la demande croissante du marché, mais aussi à renforcer la position de premier plan que 5N Plus occupe à l'échelle mondiale dans ce domaine», a mentionné le vice‐président directeur, Matériaux électroniques, Nicolas Audet.

La compagnie montréalaise n’a pas précisé le montant dépensé pour accroître sa production, mais elle espère ainsi faire grossir son secteur des matériaux électroniques, afin qu’il génère 15 % des revenus de l’entreprise d’ici 2021.Cette initiative fait partie du plan stratégique dont l’objectif est d’atteindre un BAIIA rajusté de 45 M$ US et un rendement du capital investi de 17 % d'ici 2021. Basée à Montréal, 5N Plus possède des installations de production et des bureaux de vente ailleurs en Amérique, en Europe ainsi qu’en Asie.