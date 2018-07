Cinq poutines créatives au PoutineFest

PHOTO COURTOISIE

Frites, sauce brune et fromage en grains prennent d’assaut le quai Jacques-Cartier du Vieux-Port avec le retour du Grand PoutineFest de Montréal. Jusqu’au 5 août, vous pourrez manger sans modération ce plat typiquement québécois, que vous l’aimiez régulier ou réinventé. Sur la photo, La poutine « double cheeseburger » Camion : Greg’s Diner Le Greg’s Diner revisite les classiques de la restauration rapide nord-américaine et ne décevra pas avec cette poutine au « double cheese », garnie de steak haché, d’oignons caramélisés, de bacon, de cheddar et de sauce à hamburger. Elle s’est classée troisième au PoutineFest du Quartier Dix30 cet été. PHOTO COURTOISIE